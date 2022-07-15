Не кажуть, що дочка померла: що відомо про стан жінки, яка потрапила під обстріл у Вінниці

14 липня російські окупанти вдарили ракетами по Вінниці – 23 людини загинули.

Однією з них була 4-річна дівчинка Ліза – на момент трагедії вона з мамою йшла до логопеда.

Дитина загинула на місці, а її мама Ірина отримала тяжкі поранення і перебуває у лікарні.

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Журналісти "Суспільного" та "Настоящее время" дізнались, у якому стані вціліла жінка.

Фото: l.i.z.i.love

Бабуся загиблої дівчинки Лариса розповіла "Суспільному", що Ірина поки не знає про загибель доньки.

"Ноги, руки цілі. Те, що пишуть, що відірвало – ні. Ноги, руки – все ціле. Але у неї дуже тяжка травма черева: печінка, легені", – каже жінка.

Ірині зробили операцію. Наразі вона у важкому стані, вчора її відключили від апарату штучної вентиляції легень.

"Вона говорила з головним лікарем. У неї тільки одне питання: "Де моя Ліза?", – розповідає Лариса.

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За словами жінки, Ірина телефонувала їй після трагедії і казала, що її Ліза загинула, однак поки що вона цього не пригадує.

"У неї, мабуть, шок, бо вона ж мені сказала, що Лізи більше немає. У неї щось з пам’яттю сталося. Але він (лікар – ред.) заборонив. Сказав: вона не витримає, одразу двох поховаєте, якщо розкажете, що дитина померла", – розповіла Лариса.

Цю інформацію підтвердив директор Вінницької лікарні швидкої допомоги Олександр Фомін у коментарі виданню "Настоящее время".

"Дівчинка жива для мами. Якщо ми зараз скажемо, що її дочка загинула, у нас не буде жодних шансів виписати її матір. Підвищення тиску хоча б на 10 одиниць призведе до тромбозу.

У неї і опік, і травма грудної клітки, і травма черевної стінки, печінка, селезінка – все ушивали. У неї травма кісток. Як через м'ясорубку", – цитує лікаря журналістка Ірина Ромалійська.

Нагадаємо, росіяни випустили по Вінниці високоточні ракети типу "Калібр". Внаслідок цього терористичного акту загинуло 23 людей, серед них троє дітей: 4-річна Ліза і 2 хлопчики.

Станом на вечір 14 липня у лікарнях перебуває 64 постраждалих, серед яких 4 дітей. П'ятеро госпіталізованих перебувають у критичному стані.