Хотіла впровадити стандарти освіти з РФ: освітянці з Харківщини оголосили підозру

У Харківській області освітянці з тимчасово окупованого Вовчанська оголосили підозру за колабораціонізм.
Жінка вирішила підтримувати російських окупантів та пішла з ними на співпрацю, розповіли в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, освітянка вирішила співпрацювати з представниками країни-агресора з моменту окупації Вовчанська 24 лютого.
Жінка працювала начальницею відділу освіти Вовчанської міської ради. Вона збирала наради директорів шкіл та дитячих садочків і проводила серед них антиукраїнську агітацію.
|Фото: Офіс Генпрокурора
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Також жінка вимагала впровадження стандартів освіти РФ та закликала своїх колег співпрацювати з місцевою окупаційною владою.
За свою діяльність жінка отримала підозру за колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).
За це їй загрожує до 3-х років в'язниці з позбавленням права займати будь-які посади в освітній сфері.
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