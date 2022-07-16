Хотіла впровадити стандарти освіти з РФ: освітянці з Харківщини оголосили підозру

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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16 липня 2022

У Харківській області освітянці з тимчасово окупованого Вовчанська оголосили підозру за колабораціонізм.

Жінка вирішила підтримувати російських окупантів та пішла з ними на співпрацю, розповіли в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, освітянка вирішила співпрацювати з представниками країни-агресора з моменту  окупації Вовчанська 24 лютого.

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Жінка працювала начальницею відділу освіти Вовчанської міської ради. Вона збирала наради директорів шкіл та дитячих садочків і проводила серед них антиукраїнську агітацію.

Фото: Офіс Генпрокурора

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Також жінка вимагала впровадження стандартів освіти РФ та закликала своїх колег співпрацювати з місцевою окупаційною владою.

За свою діяльність жінка отримала підозру за колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За це їй загрожує до 3-х років в'язниці з позбавленням права займати будь-які посади в освітній сфері.

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