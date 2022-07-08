Лікарка, педагог, працівник міськради: радник мера Маріуполя розповів про колаборантів

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підозрює у колабораціонізмі трьох мешканців окупованого міста.
Він повідомив, що працівник Маріупольської міськради Сергій Голубков, лікарка Наталія Клименкова і директорка школи Ірина Москаленко перейшли на бік ворога.
"Голубков Сергій Петрович. Був начальником відділу по справах сім'ї та молоді в Маріупольської міськраді.
Самостійно перейшов на бік ворога та працює керівником УТСЗН окупаційної адміністрації за адресою пр. Металургів 84-б", – написав Андрющенко.
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|За словами Андрющенка, Москаленко "вербує вчителів погрозами"
Водночас Наталія Клименкова, пульмонологиня лікарні №9, очолила лікарню №2 під час окупації міста росіянами.
"За власною ініціативою очолила лікарню №2 (інтенсивної терапії) – основну лікарню Маріуполя на зараз, що лікує окупантів", – каже радник мера.
За словами Андрющенка, на бік росіян також перейшла Ірина Москаленко – директорка школи №4.
"Самостійно перейшла на бік окупантів, змагається за керівництво однієї з "нових" шкіл. Вербує вчителів погрозами", – каже радник мера.
Раніше Андрющенко розповідав, що з окупантами почав співпрацювати колишній керівник відділу Держгеокадастру Нікольського району Олександр Євсєєв та його дружина Наталія.
|Також у співпраці з росіянами радник мера підозрює Олександра Євсєєва та його дружину Наталію
"Євсєєв Олександр Сергійович перейшов на роботу до ворога керівником держкадастру окупаційної влади в Нікольському. Його дружина, Євсєєва Наталія Вікторівна, власник фірми "Центр експертно-геодезичного забеспечення" самостійно передала окупантам всія наявні данні про власників земельних ділянок та інші геодезичні дані по Маріупольському району", – написав радник мера.
Інформацію про це він отримав з "бота інформаційного спротиву" @MMR_SendMe_bot, куди можна повідомити про колаборантів, переміщення військових, зберігання техніки у Маріуполі.
Нагадаємо, виконувачка обов’язків директора Маріупольского медичного коледжу Олена Узун перейшла на бік окупантів.
Також у співпраці з ворогом звинувачують колишню директорку місцевої школи №57 Оксану Гриньову.
А херсонській колаборантці, яка очолила окупаційний "департамент освіти і науки", уже повідомили про підозру.
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