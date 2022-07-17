Поплатилась за свої слова: студентку з Київщини відрахували з вишу за підтримку ворожих поглядів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 липня 2022

З Білоцерківського національного аграрного університету відрахували студентку Ельвіру за те, що вона пропонувала скласти зброю та "прийняти ворога з добром".

Інформацію про її відрахування опублікували на сторінці вишу.

"На жаль, серед студентів Білоцерківського НАУ було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів.

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Терміново було скликано засідання керівництва університету. Прийнято рішення щодо негайного відрахування студентки 4 курсу факультету ветеринарної медицини", – йдеться у повідомленні.

Ельвіра у на своїй сторінці в Instagram написала, що не донатить на ЗСУ, не їсть м'яса та заявляла, що українська армія нібито бомбить мирні міста.

 Скріншоти із сторінки Ельвіри

За свої слова вона вже поплатилася. Крім того, дівчина видалила сторінку у соціальній мережі.

Оскільки своїми діями дівчина підтримувала ворожі погляди, представники університету повідомили про неї до Служби безпеки України та Національної поліції України.

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