Поплатилась за свої слова: студентку з Київщини відрахували з вишу за підтримку ворожих поглядів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
37846
17 липня 2022

З Білоцерківського національного аграрного університету відрахували студентку Ельвіру за те, що вона пропонувала скласти зброю та "прийняти ворога з добром".

Інформацію про її відрахування опублікували на сторінці вишу.

"На жаль, серед студентів Білоцерківського НАУ було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів.

Терміново було скликано засідання керівництва університету. Прийнято рішення щодо негайного відрахування студентки 4 курсу факультету ветеринарної медицини", – йдеться у повідомленні.

Ельвіра у на своїй сторінці в Instagram написала, що не донатить на ЗСУ, не їсть м'яса та заявляла, що українська армія нібито бомбить мирні міста.

 Скріншоти із сторінки Ельвіри

За свої слова вона вже поплатилася. Крім того, дівчина видалила сторінку у соціальній мережі.

Оскільки своїми діями дівчина підтримувала ворожі погляди, представники університету повідомили про неї до Служби безпеки України та Національної поліції України.

Читайте також: В Україні почнуть штрафувати за відсутність україномовної версії сайтів та інтерфейсу




 13394
Суспільство

Свідки найбільшого болю і щастя. Як подружжя весільних фотографів з Одеси знімає війну

Діана Кречетова
 12512
Суспільство

"Якщо загинемо, то усі разом": історія порятунку прийомної родини з Маріуполя

Марина Курапцева
 18630
Суспільство

Стягувала мертвих з машини, щоб допомогти живим. Фронтові історії бойової медикині

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

Свідки найбільшого болю і щастя. Як подружжя весільних фотографів з Одеси знімає війну

Діана Кречетова
Знайшли завдяки селфі на крадений телефон: ідентифікували окупанта, який чинив звірства на Київщині
Поплатилась за свої слова: студентку з Київщини відрахували з вишу за підтримку ворожих поглядів
Українці вибороли ще 5 нагород у Всесвітніх іграх-2022: збірна піднялась на 3 позицію
"Ми – живі": актори з розбомбленого драмтеатру в Маріуполі дали першу виставу в Ужгороді
Як неповнолітні українці можуть влаштуватися на роботу? Пояснення Держпраці
Суспільство

"Якщо загинемо, то усі разом": історія порятунку прийомної родини з Маріуполя

Марина Курапцева
Суспільство

Стягувала мертвих з машини, щоб допомогти живим. Фронтові історії бойової медикині

Вікторія Андрєєва