Поплатилась за свої слова: студентку з Київщини відрахували з вишу за підтримку ворожих поглядів

З Білоцерківського національного аграрного університету відрахували студентку Ельвіру за те, що вона пропонувала скласти зброю та "прийняти ворога з добром".
Інформацію про її відрахування опублікували на сторінці вишу.
"На жаль, серед студентів Білоцерківського НАУ було виявлено особу, яка є прихильницею ворожих намірів.
Терміново було скликано засідання керівництва університету. Прийнято рішення щодо негайного відрахування студентки 4 курсу факультету ветеринарної медицини", – йдеться у повідомленні.
Ельвіра у на своїй сторінці в Instagram написала, що не донатить на ЗСУ, не їсть м'яса та заявляла, що українська армія нібито бомбить мирні міста.
|Скріншоти із сторінки Ельвіри
За свої слова вона вже поплатилася. Крім того, дівчина видалила сторінку у соціальній мережі.
Оскільки своїми діями дівчина підтримувала ворожі погляди, представники університету повідомили про неї до Служби безпеки України та Національної поліції України.
Читайте також: В Україні почнуть штрафувати за відсутність україномовної версії сайтів та інтерфейсу