В Україні почнуть штрафувати за відсутність україномовної версії сайтів та інтерфейсу

Українські інтернет-ресурси з 16 липня повинні мати стартову сторінку українською мовою, це також стосується сторінок в соціальних мережах.

В Україні почали діяти нові норми закону про функціонування української мови, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"16 липня 2022 року розпочинається новий важливий етап втілення норм мовного Закону, який збільшить присутність української в публічному просторі та зміцнить її статус як державної…

Інтернет-ресурси повинні мати базову стартову сторінку українською мовою і повідомляти громадянам України суспільно-важливу інформацію державною мовою ", – каже Кремінь.

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Зокрема чинності набрала частина друга та шоста статті 27 мовного закону, які регулюють використання української в інтернеті та в інтерфейсах програм.

Так, на всіх сайтах та сторінках в соціальних мережах компаній має бути україномовна версія, яка завантажується за замовчуванням для користувачів в Україні.

"Це стосується інтернет-представництв, зокрема вебсайтів, сторінок у соцмережах, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні", – пояснює омбудсмен.

При цьому, українська версія сайту може існувати поряд з іншими мовними версіями, але містити не менший обсяг контенту.

Норма закону не стосується сайтів ЗМІ, які публікуються кримськотатарською мовою, англійською, офіційними мовами ЄС та корінних народів України

Також будь-який товар із програмним забезпеченням мусить мати українську версію.

Це може бути пральна машина, кавоварка чи автомобіль, які мають бути адаптовані для продажу в Україні і містити українськомовний інтерфейс як на дисплеї, та і на кнопкових панелях керування.

У разі відсутності україномовного інтерфейсу, версії сайту чи сторінки в соцмережах, з 16 червня передбачатиметься штраф, який становить від 3400 до 7500 грн, в залежності від кількості порушень. За повторне порушення сума сягатиме від 7500 до 11900 грн.

Відтепер мовний омбудсмен зможе накладати штрафи на посадовців в органах державної і місцевої влади, а також керівників та працівників усіх установ, які порушують закон.

"В умовах війни недотримання мовного законодавства – це гра на руку ворогові", – каже омбудсмен.

Раніше мовний омбудсмен попередив окремих українських посадовців, які досі використовують російську мову в публічних виступах, про майбутні штрафи з 16 липня.