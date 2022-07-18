Авторам відео з мамою загиблої дівчинки не давали дозвіл на візит у реанімацію – Вінницька ОВА

Знімальна група, яка записала інтерв’ю з мамою загиблої дівчинки Лізи у Вінниці, не отримувала дозволу від обласного департаменту охорони здоров’я.

Коментар з потерпілою Іриною Дмитрієвою у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні швидкої допомоги записала кореспондентка італійського телеканалу Лаура Танґерліні. Потім відео виклав у Facebook фіксер цього ж телеканалу Антон Кудінов.

По факту даної ситуації обласний департамент видав наказ, в якому зобов’язав департамент охорони здоров’я міської ради провести службове розслідування, повідомила заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко.

"Можемо запевнити, що журналіст відповідних дозволів не отримував. Очікуємо від департаменту охорони здоров’я міста обґрунтовану відповідь по даному випадку", – зазначила Тетяна Бондаренко.

Тетяна Бондаренко

Вона нагадала, що майже від початку війни у Вінницькій області діє наказ голови ОВА щодо відвідування закладів охорони здоров’я області представниками ЗМІ.

"Відвідування здійснюється лише за погодженням з департаментом охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА", – заявила вона.

За словами Тетяни Бондаренко, станом на 18 липня в заклади охорони здоров'я звернулися за медичною допомогою 203 потерпілих від раккетного удару 14 липня . З них – 110 отримали амбулаторну допомогу.

Важкими залишаються 10 потерпілих, 4 з яких – в критичному стані.

За минулу добу, при підтримці МОЗ і медиків зі Львова, було транспортовано до Львівського опікового центру 4 пацієнтів, а саме: 3 дорослих та 1 дитину.

Нагадаємо, комісія з журналістської етики засудила вчинок кореспондентів, які записали коментар потерпілої жінки у реанімації.