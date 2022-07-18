Авторам відео з мамою загиблої дівчинки не давали дозвіл на візит у реанімацію – Вінницька ОВА

Знімальна група, яка записала інтерв’ю з мамою загиблої дівчинки Лізи у Вінниці, не отримувала дозволу від обласного департаменту охорони здоров’я.

Коментар з потерпілою Іриною Дмитрієвою у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні швидкої допомоги записала кореспондентка італійського телеканалу Лаура Танґерліні. Потім відео виклав у Facebook фіксер цього ж телеканалу Антон Кудінов.

По факту даної ситуації обласний департамент видав наказ, в якому зобов’язав департамент охорони здоров’я міської ради провести службове розслідування, повідомила заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко.

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"Можемо запевнити, що журналіст відповідних дозволів не отримував. Очікуємо від департаменту охорони здоров’я міста обґрунтовану відповідь по даному випадку", – зазначила Тетяна Бондаренко.

Тетяна Бондаренко

Вона нагадала, що майже від початку війни у Вінницькій області діє наказ голови ОВА щодо відвідування закладів охорони здоров’я області представниками ЗМІ.

"Відвідування здійснюється лише за погодженням з департаментом охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА", – заявила вона.

За словами Тетяни Бондаренко, станом на 18 липня в заклади охорони здоров'я звернулися за медичною допомогою 203 потерпілих від раккетного удару 14 липня . З них – 110 отримали амбулаторну допомогу.

Важкими залишаються 10 потерпілих, 4 з яких – в критичному стані.

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За минулу добу, при підтримці МОЗ і медиків зі Львова, було транспортовано до Львівського опікового центру 4 пацієнтів, а саме: 3 дорослих та 1 дитину.

Нагадаємо, комісія з журналістської етики засудила вчинок кореспондентів, які записали коментар потерпілої жінки у реанімації.