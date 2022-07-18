Комісія з журналістської етики засудила інтерв’ю з постраждалою у Вінниці жінкою, яка втратила доньку

Комісія з журналістської етики засудила інтерв'ю з жінкою, яка втратила доньку і зазнала тяжких поранень внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня.

Про це йдеться у заяві КЖЕ.

Інтерв'ю з потерпілою Іриною Дмитрієвою у реанімаційному відділенні записала кореспондентка італійського телеканалу Лаура Танґерліні. Потім відео виклав у Facebook фіксер цього ж телеканалу Антон Кудінов.

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На кадрах – постраждала Ірина у реанімаційному відділенні лікарні з телефоном у руках. Жінка плаче, переглядаючи відео зі своєю загиблою дочкою і звинувачує світ у тому, що над Україною так і не закрили небо від російських ракет.

Фото зі сторінки Ірини Дмітрієвої в Instagram

Як заявили у комісії, журналісти самі дали в руки Ірині телефон з відео, де її донька ще жива. Після цього вони фіксували на камеру реакцію жінки на звістку про загибель доньки. При цьому Кудінов заперечує, що саме він повідомив жінці про смерть дитини.

У КЖЕ наголосили, що висвітлення злочинів росіян не повинно завдавати додаткового болю постраждалим, а також тим, хто втратив близьких. У таких випадках пріоритетом є не зацікавленість аудиторії, а психологічний стан людини.

"Комісія з журналістської етики категорично засуджує такі підходи до висвітлення теми людей, що втратили рідних, самі зазнали поранень чи будь-яких інших травм, у тому числі психологічних", – йдеться у заяві Комісії з журналістської етики.

Сам Кудінов стверджує, що метою інтерв'ю було привернення уваги світу до війни в Україні. Каже, нібито постраждала жінка сама виявила бажання розповісти про своє горе. Водночас близькі Ірини заперечують, що погоджувалися на проведення цього інтерв'ю, підкреслили у КЖЕ.

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Також Кудінов заявляв, що мав письмовий дозвіл на інтерв’ю, зокрема від матері Ірини. При цьому він відмовився підтвердити свої слова, зокрема журналістам "Детектора медіа", мовляв, "не збирається нікому показувати свою переписку".

Крім того, він сказав, що Дмитрієва під час зйомки відео була "у нормальному стані, тільки дуже засмучена". Хоча до цього лікарі свідомо не повідомляли їй про загибель дитини, адже Ірина могла не витримати такої звістки.

Кудінов же стверджує, що погодив зйомку з черговим лікарем, який не заперечував проти інтерв’ю, якщо Ірина Дмитрієва сама не буде проти. Водночас прізвища цього лікаря фіксер назвати не зміг.

Засуджуючи сам факт інтерв’ю з постраждалою Іриною Дмитрієвою, спосіб, у який воно було зроблено, та небажання Танґерліні й Кудінова визнати власну неетичну поведінку та вибачитися, КЖЕ закликала:

адміністрацію лікарні, де знаходиться потерпіла, провести службове розслідування щодо тих, хто дозволив пройти знімальній групі до постраждалої;

Міністерство охорони здоров’я України разом із журналістською спільнотою розробити правила допуску журналістів у лікарні;

Міжнародні журналістські організації засудити неетичну поведінку італійського телеканалу RAI News 24 та його працівників;

українську журналістську спільноту повернутися до теми надання прескарт для журналістів, аби чітко розмежувати професійних журналістів та блогерів.

Нагадаємо, 14 липня росіяни випустили по Вінниці високоточні ракети, внаслідок чого загинуло 24 людей. Серед них троє дітей: 4-річна Ліза і два хлопчики.