В пріоритеті – офлайн: як школи Харківщини готують до навчального року

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
4526
2 липня 2022

Навчальний рік у школах на Харківщині розпочнеться, як і завжди, з 1 вересня. Однак формат навчання у кожному конкретному населеному пунті залежатиме від безпекової ситуації. 

Про це повідомив голова Харківської обласної державної (військової) адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в пріоритеті – традиційний формат навчання дітей: у школах за партами. Якщо в окремих населених пунктах безпекова ситуація дозволятиме, влада розгляне можливість фізичного відвідування закладів освіти.

"Харківщина на сьогодні є фронтовою областю. Головне завдання – це зберегти життя та здоров’я наших дітей і вчителів", – підкреслив Синєгубов.

Фото: pressmaster/Depositphotos

При цьому перед початком навчального року всі школи мають ретельно перевірити фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, аби з'ясувати:

  • чи не залишилось на території вибухонебезпечних предметів,
  • чи працюють системи оповіщення про повітряну тривогу,
  • чи позначено шляхи евакуації тощо.

Крім того, важливою умовою для офлайн-навчання є наявність укриттів для дітей та освітян.

Читай також:

На Львівщині директор школи 5 років обманом отримував зарплату за неіснуючих освітян
Вимушене навчання за кордоном: враження батьків і дітей про школи в інших країнах
Вчителі з регіонів, де відновлять офлайн-навчання, мають повернутися на роботу – Шкарлет

"У школах або біля них мають бути укриття, де в разі небезпеки зможуть сховатися всі учні та працівники. Під час повітряної тривоги освітній процес буде перерваний та за можливості продовжений в укритті", – наголосив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації розповіли, як заклади освіти готують до офлайн-навчання в умовах війни. 




 22554
Суспільство

Людина – не власність. Чому розлучаються у війну і як цьому запобігти

Діана Кречетова
 23443
Суспільство

Дівчинка читала книжку, жінка поралася на городі: історії людей, які загинули в одну добу обстрілів на Харківщині

Ганна Черненко
 19050
Суспільство

Як пережила окупацію сестра Левка Лук’яненка, борця за незалежність України

Наталія Найдюк

Головне на сайті


Суспільство

Людина – не власність. Чому розлучаються у війну і як цьому запобігти

Діана Кречетова
Яку стоматологічну допомогу українці можуть отримати безоплатно: перелік послуг
Куди звертатися, якщо людина потрапила у полон до окупантів? Відповідають у Міноборони
В пріоритеті – офлайн: як школи Харківщини готують до навчального року
Окупанти поширюють пропагандистський ролик з "випускного балу" у Маріуполі. ВІДЕО
В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів для випускників 11-х класів: інструкція
Суспільство

Дівчинка читала книжку, жінка поралася на городі: історії людей, які загинули в одну добу обстрілів на Харківщині

Ганна Черненко
Суспільство

Як пережила окупацію сестра Левка Лук’яненка, борця за незалежність України

Наталія Найдюк