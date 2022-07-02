В пріоритеті – офлайн: як школи Харківщини готують до навчального року

Навчальний рік у школах на Харківщині розпочнеться, як і завжди, з 1 вересня. Однак формат навчання у кожному конкретному населеному пунті залежатиме від безпекової ситуації.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної (військової) адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, в пріоритеті – традиційний формат навчання дітей: у школах за партами. Якщо в окремих населених пунктах безпекова ситуація дозволятиме, влада розгляне можливість фізичного відвідування закладів освіти.

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"Харківщина на сьогодні є фронтовою областю. Головне завдання – це зберегти життя та здоров’я наших дітей і вчителів", – підкреслив Синєгубов.

При цьому перед початком навчального року всі школи мають ретельно перевірити фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, аби з'ясувати:

чи не залишилось на території вибухонебезпечних предметів,

чи працюють системи оповіщення про повітряну тривогу,

чи позначено шляхи евакуації тощо.

Крім того, важливою умовою для офлайн-навчання є наявність укриттів для дітей та освітян.

"У школах або біля них мають бути укриття, де в разі небезпеки зможуть сховатися всі учні та працівники. Під час повітряної тривоги освітній процес буде перерваний та за можливості продовжений в укритті", – наголосив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації розповіли, як заклади освіти готують до офлайн-навчання в умовах війни.

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