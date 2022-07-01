У Києві розповіли, як школи готуються до офлайн навчання з 1 вересня

Київ готується до нового навчального року офлайн – усі 422 столичні школи мають розпочати навчання 1 вересня.
У Київській міській державній адміністрації розповіли, як заклади готують до офлайн-навчання.
"Найголовніше завдання на новий навчальний рік – це безпека учнів та вчителів", – каже директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян.
Насамперед рятувальники перевірять прилеглі до шкіл території на наявність вибухонебезпечних предметів.
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Також тривають перевірки укриттів у школах – там підготують запаси води, медикаментів та інших необхідних речей.
У школах, де немає укриття, підготують сховища неподалік.
На початку навчального року у всіх школах пройдуть тренування з учителями та дітьми щодо дій під час повітряної тривоги.
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Водночас діти, які з тих чи інших причин не можуть повернутися до Києва, будуть навчатися дистанційно.
"Ми розуміємо, що далеко не всі можуть повернутися за парти, а дехто навіть залишився на окупованій території.
Саме тому ми маємо бути максимально гнучкими та дати можливість юним українцям продовжити навчання в наших школах і за нашою стандартною програмою", – кажуть у КМДА.
Нагадаємо, вчителів з регіонів, де відновлюють офлайн-навчання, зобов'язують повернутися на роботу.
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