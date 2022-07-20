За боротьбу з російською агресією український народ нагородили премією

Меморіал жертвам комунізму у Вашингтоні щороку присуджує дисидентську правозахисну премію.

У 2022 її отримав кожен українець, повідомила Олена Зеленська.

"Цьогоріч уперше премією відзначили не конкретну особистість, а весь народ України за "мужню боротьбу за свободу й проти агресивної війни Росії", – зазначила вона.

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Перша леді пояснила, що з 2015 року цю премію присуджували активістам і дисидентам за їхню хоробрість і боротьбу з утисками комунізму. Тобто номінанти своєю діяльністю відстоювали права людини та свободи.

Премія для українського народу. Фото: Олена Зеленська

"Хоч Меморіал присвячений жертвам злочинів комунізму, варто пам’ятати, що комунізм – лише одне з облич тоталітаризму.

Система, яка атакує вас, може називатися як завгодно. Але ми легко впізнаємо тоталітаризм за його головними ознаками – агресією, насильством, повним знеціненням людського життя", – додала Зеленська.

Зеленська отримала премію. Фото з її сторінки у Facebook

Фонд пам'яті жертв комунізму (VOC) заснували у 1993 році у Вашингтоні, а у червні 2022 року створили музей жертв комунізму.

На сайті організації зазначено, що вони займаються вшануванням пам'яті понад 100 мільйонів жертв комунізму по всьому світу. Крім того, докладає зусиль, щоб звільнити тих, хто все ще живе за тоталітарних режимів.

Нагадаємо, у травні найпрестижнішу Пулітцерівську премію отримали всі журналісти України за відвагу і відданість правді.

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