Ритейлер LEGO створив фігурки українських жінок-військових. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 липня 2022

Компанія The Brothers Brick розробила фігурки LEGO у вигляді українських жінок-військових.

Героїнями колекції стали парамедикині Аліна Михайлова і Катерина Галушка, а також військослужбовиця Анна Архипова. 

Про це повідомив Ендрю Бікрафт – засновник компанії та головний редактор новинного сайту The Brothers Brick.

"LEGO версії деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну. Мій дід був американським медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто зараз бореться з російським фашизмом в Україні. Слава Україні!", – написав Бікрафт у Twitter.

 Фігурка Аліни Михайлової

Компанія The Brothers Brick спеціалізується на переробленні вже наявних фігурок та розробляє історично достовірні фігурки на військову тему.

Цього разу прототипами колекції фігурок стали три українські захисниці:

  • Аліна Михайлова – військова 1-ої окремої штурмової роти ДУК ПС;
  • Анна Архипова – військова 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний яр".
  • Катерина Галушка – парамедикиня "Госпітальєрів".

 Фігурка Катерини Галушки

 Фігурка Анни Архипової

Утім, крім фігурок парамедикинь, Бікрафт створив LEGO-версії інших бійців ЗСУ.

Нагадаємо, 37 тисяч жінок-військовослужбовиць захищають Україну від російських окупантів.

У Міноборони заявили, що вперше в історії ЗСУ для них створять уніфіковану жіночу військову форму.




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