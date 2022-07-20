Ритейлер LEGO створив фігурки українських жінок-військових. ФОТО

Компанія The Brothers Brick розробила фігурки LEGO у вигляді українських жінок-військових.
Героїнями колекції стали парамедикині Аліна Михайлова і Катерина Галушка, а також військослужбовиця Анна Архипова.
Про це повідомив Ендрю Бікрафт – засновник компанії та головний редактор новинного сайту The Brothers Brick.
"LEGO версії деяких із багатьох дивовижних жінок, які захищають Україну. Мій дід був американським медиком у Другій світовій війні, і я глибоко поважаю бойових медиків та інших, хто зараз бореться з російським фашизмом в Україні. Слава Україні!", – написав Бікрафт у Twitter.
|Фігурка Аліни Михайлової
Компанія The Brothers Brick спеціалізується на переробленні вже наявних фігурок та розробляє історично достовірні фігурки на військову тему.
Цього разу прототипами колекції фігурок стали три українські захисниці:
- Аліна Михайлова – військова 1-ої окремої штурмової роти ДУК ПС;
- Анна Архипова – військова 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний яр".
- Катерина Галушка – парамедикиня "Госпітальєрів".
|Фігурка Катерини Галушки
|Фігурка Анни Архипової
Утім, крім фігурок парамедикинь, Бікрафт створив LEGO-версії інших бійців ЗСУ.
Some more @DefenceU and @TDF_UA heroes in LEGO form. pic.twitter.com/ZJCozQ4u76— Andrew Becraft 🇯🇵🇺🇸🇺🇦 (@AndrewBecraft) July 14, 2022
Нагадаємо, 37 тисяч жінок-військовослужбовиць захищають Україну від російських окупантів.
У Міноборони заявили, що вперше в історії ЗСУ для них створять уніфіковану жіночу військову форму.