Зеленська назвала кількість жінок, які захищають країну в лавах ЗСУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
22773
11 червня 2022

У лавах Збройних сил України 37 тисяч жінок боронять країну від російських окупантів.

Також вже більше тисячі з них вже стали командирами, повідомила перша леді України Олена Зеленська під час міжнародної конференції в Брюсселі "Жінки у конфліктах".

"Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами", – додала вона.

Зеленська також пригадала історії українських жінок, які стали символами української боротьби.

Читайте також: Українська Джейн: історія командирки на передовій. ВІДЕО

Фото: Real_life/Depositphotos

"Це Оксана, медсестра з Лисичанська. Вона продовжувала ходити на роботу й допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, потрапивши на ворожу міну. Оксана – символ жаги до життя й непереборної сили любові", – розповіла Зеленська.

Також вона розказала про 15 річну Лізу Чернишенко з Попасної, яка з вогнепальними пораненнями самотужки вивезла в автівці чотирьох поранених в безпечне місце.

Зеленська згадала і про Тетяну Близняк, яка годувала немовля в київському метро, її фото стало основою образу української "Мадонни з метро".

"Є таке популярне питання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя", – сказала вона.

Читайте також: "Найкращі воїни – завжди роздовбаї". Снайперка Олена Білозерська про службу в ЗСУ та перспективи війни




 2421
Суспільство

Немовлят вкладали по двоє на сидіння: історія евакуації дитячого будинку з Харкова

Ганна Волкова
 3257
Профі У Профтех

Робототехніка, 3D моделювання, дизайнерські ремонти. Чому навчатися в профтесі — сучасно та надійно

СПЕЦПРОЄКТ
 5348
Здоров'я

Ми платимо велику ціну. Віктор Ляшко про наслідки війни для медичної системи й українців та ефективність роботи ВООЗ

Катерина Хорощак

Головне на сайті


Суспільство

Немовлят вкладали по двоє на сидіння: історія евакуації дитячого будинку з Харкова

Ганна Волкова
Скільки культурних пам'яток зруйнували росіяни в Україні? У Мінкульті назвали цифру
Милованов організовує вечір з фільтраційною зоною і пропонує відчути досвід війни. Українці обурюються
Зеленська назвала кількість жінок, які захищають країну в лавах ЗСУ
Окупанти почали готуватись до епідемії холери у Маріуполі – радник мера
Як випускникам шкіл отримати атестат за кордоном? Відповідь МОН
Профі У Профтех

Робототехніка, 3D моделювання, дизайнерські ремонти. Чому навчатися в профтесі — сучасно та надійно

СПЕЦПРОЄКТ
Здоров'я

Ми платимо велику ціну. Віктор Ляшко про наслідки війни для медичної системи й українців та ефективність роботи ВООЗ

Катерина Хорощак