Зеленська назвала кількість жінок, які захищають країну в лавах ЗСУ

У лавах Збройних сил України 37 тисяч жінок боронять країну від російських окупантів.

Також вже більше тисячі з них вже стали командирами, повідомила перша леді України Олена Зеленська під час міжнародної конференції в Брюсселі "Жінки у конфліктах".

"Більшість наших медиків – жінки. 50% наших підприємців – жінки, і вони працюють, щоб підтримувати економіку. У лавах ЗСУ – 37 тис. жінок. Вже понад 1 тис. жінок стали командирами", – додала вона.

Зеленська також пригадала історії українських жінок, які стали символами української боротьби.

"Це Оксана, медсестра з Лисичанська. Вона продовжувала ходити на роботу й допомагати хворим аж до того моменту, поки сама не залишилася без ніг, потрапивши на ворожу міну. Оксана – символ жаги до життя й непереборної сили любові", – розповіла Зеленська.

Також вона розказала про 15 річну Лізу Чернишенко з Попасної, яка з вогнепальними пораненнями самотужки вивезла в автівці чотирьох поранених в безпечне місце.

Зеленська згадала і про Тетяну Близняк, яка годувала немовля в київському метро, її фото стало основою образу української "Мадонни з метро".

"Є таке популярне питання: яка ваша суперсила? Так от, кожна наша жінка може відповісти: моя суперсила – я українка! І це не перебільшення. Наші жінки – супергероїні, які наближають перемогу кожним днем свого життя", – сказала вона.