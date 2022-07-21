У Києві судитимуть чоловіка за розбещення дівчаток у шкільних туалетах

Яна Осадча журналіст
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21 липня 2022

51-річний киянин, якого підозрюють у розбещенні малолітніх учениць, постане перед судом.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі Києва.

Підозрюваний чоловік переховувався у Львові, де у грудні 2021 року проник до школи у жіночому одязі, зайшов у туалет, де була дівчинка, представився "лікаркою" і попросив її роздягнутися.

Дівчинку врятувала вчителька, яка прийшла її шукати, а зловмисник відштовхнув педагога та втік.

 Підозрюваний чоловік переховувався у Львові

Раніше у вересні 2021 року чоловік проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці, та скориставшись відсутністю сторонніх осіб, вчинив стосовно 8-річної школярки розпусні дії.

Невдовзі його затримали. Чоловік виявився раніше судимим за аналогічні злочини та, відповідно до вироку Голосіївського районного суду, у грудні 2019 року був засуджений до 12 років позбавлення волі.

Однак у вересні 2021 його звільнили на підставі так званого закону "Савченко", згідно з яким один день попереднього ув'язнення зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання.

 За вчинене йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі

Відразу після виходу на волю він проник у школу на Лісовому проспекті у Києві.

 Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України: вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи

Рішенням суду від 18 вересня 2021 року його взяли під варту з правом внесення застави. Після того, як родичі внесли гроші чоловік зник, він переховувався від органу досудового розслідування та суду у Львові, і його оголосили у розшук.

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"Переховуючись від правоохоронців, зловмисник продовжив вчиняти аналогічні злочини на території Львівської області, де і був затриманий правоохоронцями",  повідомляють у прокуратурі.

Щоб проникнути у школу у Львові, зловмисник використовував перуку та жіноче вбрання.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України: вчинення розпусних дій відносно малолітньої особи. Судом йому обрано безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.




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