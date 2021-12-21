У Львові переодягнений у жінку чоловік намагався розбестити дівчинку у шкільному туалеті

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 грудня 2021

У Львові чоловік перевдягнувся у жіночий одяг і намагався розбестити другокласницю у шкільному туалеті. 

Він представився "лікаркою" і попросив дитину роздягнутися.

Наразі чоловіка розшукують, повідомляє поліція Львівської області.

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Інцидент стався у львівській школі №43, пише Zaxid.net.

 Фото: varta1

Невідомий чоловік зайшов до школи у червоній куртці, джинсах та жіночих чоботах, поки на вході не було охоронця. 

Щоб приховати обличчя, він одягнув окуляри та чорну маску.

Потім чоловік зайшов у жіночий туалет, де була дівчинка, представився "лікаркою" і попросив її роздягнутися.  

Через тривалу відсутність дитини у класі за нею в туалет вийшла вчителька. 

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Тоді зловмисник злякався, штовхнув педагога та втік. 

Наразі невідомо, чи встиг він зашкодити дівчинці.

Фото: nardi.bk.ru/Depositphotos

Згодом цього ж чоловіка помітили в туалеті іншої львівської школи, номер якої не розголошують, повідомила Львівська міська рада у коментарі Tvoemisto.

Також зафіксували інциденти між учнями шкіл та цією людиною. 

Усі відеоматеріали надали Ювенальній превенції у Львівській області та правоохоронцям.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх). 

Чоловіку може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

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