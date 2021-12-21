У Львові переодягнений у жінку чоловік намагався розбестити дівчинку у шкільному туалеті

У Львові чоловік перевдягнувся у жіночий одяг і намагався розбестити другокласницю у шкільному туалеті.
Він представився "лікаркою" і попросив дитину роздягнутися.
Наразі чоловіка розшукують, повідомляє поліція Львівської області.
Інцидент стався у львівській школі №43, пише Zaxid.net.
|Фото: varta1
Невідомий чоловік зайшов до школи у червоній куртці, джинсах та жіночих чоботах, поки на вході не було охоронця.
Щоб приховати обличчя, він одягнув окуляри та чорну маску.
Потім чоловік зайшов у жіночий туалет, де була дівчинка, представився "лікаркою" і попросив її роздягнутися.
Через тривалу відсутність дитини у класі за нею в туалет вийшла вчителька.
Тоді зловмисник злякався, штовхнув педагога та втік.
Наразі невідомо, чи встиг він зашкодити дівчинці.
|Фото: nardi.bk.ru/Depositphotos
Згодом цього ж чоловіка помітили в туалеті іншої львівської школи, номер якої не розголошують, повідомила Львівська міська рада у коментарі Tvoemisto.
Також зафіксували інциденти між учнями шкіл та цією людиною.
Усі відеоматеріали надали Ювенальній превенції у Львівській області та правоохоронцям.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх).
Чоловіку може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.
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