В Україні створили анімаційний серіал для підлітків "Пубертат"

Яна Осадча журналіст
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21 липня 2022

В Україні створили анімаційний серіал "Пубертат", головний герой якого переживає кризу підліткового віку й долає її виклики.

Проєкт створила агенція ООН з сексуального і репродуктивного здоров’я UNFPA за підтримки Естонії.

Пубертат –  назва серіалу та ім’я головного героя, який фігурує в кожному ролику.

"Незграбний, сором’язливий і дотепний, він не має гендеру та статі, постійно змінює свою форму", розповідають автори проєкту.

За словами представниці креативної групи, спільно з якою розроблявся фільм, Оксани Гончар, цей персонаж відображає внутрішній стан підлітка.

"Коли на все реагуєш гостро, коли хочеться луснути від злості, а вже за секунду перетворитися на невидимку. Ми всі були на цій емоційній гойдалці. Тому й відобразили усі коливання буквально", – каже вона.

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Наразі на сторінці проєкту в Instagram є вже кілька роликів, в яких йдеться про прийняття підлітками свого тіла та про захист особистого простору.

Пубертат переживає досвід порушення особистих фізичних кордонів у ліфті та вчиться розповідати про це близьким, вперше стикається з неприємними запахами тіла і вчиться любити свої чудові вуха та ніс.

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