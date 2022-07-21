В Україні створили анімаційний серіал для підлітків "Пубертат"

В Україні створили анімаційний серіал "Пубертат", головний герой якого переживає кризу підліткового віку й долає її виклики.
Проєкт створила агенція ООН з сексуального і репродуктивного здоров’я UNFPA за підтримки Естонії.
Пубертат – назва серіалу та ім’я головного героя, який фігурує в кожному ролику.
"Незграбний, сором’язливий і дотепний, він не має гендеру та статі, постійно змінює свою форму", – розповідають автори проєкту.
За словами представниці креативної групи, спільно з якою розроблявся фільм, Оксани Гончар, цей персонаж відображає внутрішній стан підлітка.
"Коли на все реагуєш гостро, коли хочеться луснути від злості, а вже за секунду перетворитися на невидимку. Ми всі були на цій емоційній гойдалці. Тому й відобразили усі коливання буквально", – каже вона.
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Наразі на сторінці проєкту в Instagram є вже кілька роликів, в яких йдеться про прийняття підлітками свого тіла та про захист особистого простору.
Пубертат переживає досвід порушення особистих фізичних кордонів у ліфті та вчиться розповідати про це близьким, вперше стикається з неприємними запахами тіла і вчиться любити свої чудові вуха та ніс.
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