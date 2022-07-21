Російських гравців не буде у новій версії футбольного симулятора від FIFA

Яна Осадча журналіст
2592
21 липня 2022

Збірної Росії та інших футбольних клубів РФ не буде у новій версії відеогри спортивного симулятора FIFA.

Про це повідомляє Eurogamer з посиланням на розробників гри, компанію EA Sports.

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну EA Sports вилучила Росію з гри FIFA-22. Не буде їх і у новій версії гри FIFA-23.

Реклама:

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA Sports не включатиме збірну Росії чи російські клуби у FIFA 23", йдеться в заяві авторів гри.

 Збірної Росії та інших футбольних клубів РФ не буде у новій версії відеогри спортивного симулятора FIFA

Нагадаємо, команду збірної Росії з футболу виключили з числа учасників плей-оф чемпіонату світу у 2022 році.

Читайте також: Спортсменів з РФ та Білорусі навряд чи допустять до Оліміпіади-2024 у Франції



Реклама:


Реклама:
 3975
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2676
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3271
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат