Російських гравців не буде у новій версії футбольного симулятора від FIFA

Яна Осадча журналіст
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21 липня 2022

Збірної Росії та інших футбольних клубів РФ не буде у новій версії відеогри спортивного симулятора FIFA.

Про це повідомляє Eurogamer з посиланням на розробників гри, компанію EA Sports.

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну EA Sports вилучила Росію з гри FIFA-22. Не буде їх і у новій версії гри FIFA-23.

"EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Відповідно до наших партнерів у ФІФА та УЄФА, EA Sports не включатиме збірну Росії чи російські клуби у FIFA 23", йдеться в заяві авторів гри.

 Збірної Росії та інших футбольних клубів РФ не буде у новій версії відеогри спортивного симулятора FIFA

Нагадаємо, команду збірної Росії з футболу виключили з числа учасників плей-оф чемпіонату світу у 2022 році.

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