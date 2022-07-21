У Раді пропонують дозволити приймати у патронатні сім’ї дітей, не поєднаних родинними зв’язками

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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21 липня 2022

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує дозволити на час воєнного стану влаштовувати під патронат вихователя до п’яти неповнолітніх дітей, які не є рідними.

Зокрема, на засіданні 21 липня комітет рекомендував ухвалити відповідний законопроєкт №7443. 

Автори документу наголошують, що в умовах війни кількість дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, значно зросла.

"Проєктом закону пропонується дозволити одночасно влаштовувати в сім’ю патронатних вихователів не лише дітей, які є рідними братами та сестрами , а й тих, які не поєднані родинними зв’язками і ніколи разом не проживали (проте не більше п’яти осіб)", – наголошують у профільному комітеті.  

 Фото: Sewcream/Depositphotos

Ініціатори законопроєкту стверджують, що "це дозволить забезпечити виховання в сім’ї та догляд більшій кількості дітей, позбавлених батьківського піклування у результаті війни".

Наразі чинний закон дозволяє дітям перебувати у сім'ї патронатного вихователя не більше шести місяців. Водночас нардепи пропонують збільшити цей термін до припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Сімейним кодексом України у ч.5 ст. 252 передбачено, що патронатний вихователь може влаштувати до сім’ї лише рідних братів та сестер або дітей, які виховувалися в одній сім’ї.

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Патронатний вихователь – громадянин України, який має досвід виховання дитини, а також відповідні житлові умови, щоб доглядати, виховувати та забезпечувати реабілітацію дитини у своєму помешканні.

Нагадаємо, наразі в Україні процедура усиновлення є неможливою. Однак за допомогою чат-боту "Дитина не сама" можна повідомити про свою готовність тимчасово прихистити дитину в свою родину.

Детальніше про те, як діти живуть у тимчасових родинах, можна прочитати у матеріалі: "Якщо мати не знайдеться, ми його усиновимо". Історії дітей, які знаходять тимчасові родини під час війни.




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