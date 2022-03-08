Дитина не сама: в Україні запустили Telegram-бот допомоги дітям

В Україні запустили чат-бот допомоги "Дитина не сама", який має допомоги дітям у складних ситуаціях у воєнний час.
Про це повідомив Офіс Президента України сторінці у Facebook. Чат-бота створили спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики.
"Війна може розлучати батьків і дітей, ставити сім’ї у кризові ситуації. Ми робимо все, щоб допомогти", – вказано у описі каналу.
У меню можна обрати шість пунктів. Кожен з кроків містить детальну інструкцію, як поводитись в тій чи іншій ситуації.
Прихищу дитину
Можете обрати пункт, якщо хочете тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї. Для цього існує форма тимчасового влаштування – безкоштовна форма прихистку дитини.
Також вам необхідно залишити заявку, вказавши персональні дані та контакти. Як тільки з’явиться дитина, що потребуватиме прихистку, вам зателефонують від служби у справах дітей.
Дитина загубилась
Тут знайдете поради, як діяти якщо ваша дитина загубилася. В Україні, зателефонуйте 102, повідомте найближче відділення поліції чи зверніться до представників місцевої влади. Якщо дитина загубилась закордоном – гаряча лінія 116 000.
Знайшов дитину
Якщо ви бачите чи знайшли самотню дитину. Потрібно діяти так:
- переконайтеся, що дитина дійсно без супроводу, розпитайте людей поруч;
- запитайте в дитини, як її звати і звідки вона.Дізнайтесь, коли востаннє вона бачила маму/тата чи іншого дорослого, який був із нею;
- не залишайте дитину на самоті. Відведіть дитину в тепле і безпечне місце, де є інші дорослі, і поруч із місцем, де знайшли її;
- Зателефонуйте 102, повідомте найближче відділення поліції або зверніться до представників місцевої влади.
Для іноземців/ For foreignes:
Якщо вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей. Потрібно залишити заявку. Така сама інформація розміщена англійською мовою.
Гаряча лінія
Якщо ви маєте інші запитання пов’язані з дітьми, то у чаті знайдете контакти гарячої лінії підтримки дітей, сімей та соціальних працівників. Ось вони:
Київстар
- +380675679845
- +380969905450
Lifecell
- +380636614252
- +380633994592
Vodafonе
- +380953271521
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