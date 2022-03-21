Чи можна всиновити дитину в Україні під час війни - пояснює радниця Зеленського

Наразі в Україні усиновлення дітей неможливе.

Процедура недоступна як для українців, так і для іноземців, заявила під час брифінгу радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, повідомляє Укрінформ.

Всиновлювати дітей не можна через те, що наразі проблематично дотримуватися передбаченою законодавством процедури.

"Через те, що не всі служби у справах дітей працюють, суди не працюють. І власне зараз в нинішній час не можна провести навчання, оскільки навчання є обов'язковим, адже процедура усиновлення – це назавжди, це не тимчасове влаштування дитини на два-три місяці, на рік, а потім повернення її назад в заклад", – розповіла вона.

Фото Сергій Михальчук

Спрощувати процедуру усиновлення дітей під час війни не збираються. Дар'я Герасимчук закликала людей, які планували всиновити дитину, дочекатися Перемоги.

"Ми дуже сподіваємося на те, що ці люди збережуть це бажання до перемоги нашої країни і тоді процедура усиновлення почне працювати і ми зможемо подарувати дітям такі необхідні для них нові сім'ї", – зазначила вона.

Втім, тимчасово прихистити дитину у родину наразі можна. Однак робити це треба безкоштовно.

Вже понад 12 тисяч українських родин подали заявку на те, щоб прихистити дитину.

"Офіс Президента створив чат-бот "Дитина не сама". Там є можливість не лише знайти дитину, якщо вона загубилася. Але й залишити заявку на допомогу дітям", – наголосила Герасимчук.

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