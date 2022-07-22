Окупанти в Маріуполі визнали наявність пацієнтів з інфекційними хворобами

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 липня 2022

Депутат Держдуми Росії Дмитро Хубезов на відео пропагандистського каналу заявив, що у Маріуполі провели відеоконсультації для хворих.

У місті виявили дітей та дорослих з інфекціями, хоча тривалий час окупаційна влада заперечувала це.

Про це повідомили в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Окупанти кажуть, що є 26 пацієнтів з різними діагнозами, зокрема з онкологією та інфекційними хворобами. Декого з них нібито вже вивезли з міста. 

 Автор фото: Spotmatikphoto / Depositphotos

Лікар Олександр Лазаренко, який до окупації Маріуполя керував поліклінікою №3, пояснив, що влітку завжди збільшується кількість інфекційних хвороб, особливо кишкової інфекції.

Через війну умови для життя в місті погіршились: зараз немає якісної питної води та обмаль гігієнічних засобів. Крім того, майже немає професійної медичної допомоги.

"У результаті, інфекційні захворювання активно розповсюджуються. Я не виключаю, що вже є випадки захворювання холерою. Тоді, як за останні 5 років у місті не було жодного подібного випадку. Це може призвести до великої кількості летальних випадків серед мирних жителів", – сказав він.

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