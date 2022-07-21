Опіки досягають кісток: 7-річний хлопчик у важкому стані після ракетного удару по Вінниці

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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21 липня 2022

Серед постраждалих внаслідок ракетного обстрілу центру Вінниці – 7-річний хлопчик Роман зі Львова.

Зараз він перебуває у дуже важкому стані, тож дитину евакуювали на лікування за кордон, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

У Романа близько 45% тіла вкриті зовнішніми опіками та ще 35% – внутрішніми.

"Вони настільки глибокі, що місцями навіть досягають кісток. Обгоріло обличчя, верхні та нижні кінцівки, дихальні шляхи", – резюмують медики дитячої лікарні Святого Миколая.

 7-річний львів'янин Роман отримав внутрішні та зовнішні опіки внаслідок ракетного обстрілу центру Вінниці

Крім того, у хлопчика констатували закритий перелом лівої руки. Також кілька уламків від ворожого снаряду влучили у череп.

Наразі Рому вже евакуювали зі Львова до Німеччини, де на нього чекає низка операційних втручань, у тому числі пересадка шкіри та пластичні операції.

"На жаль, нині нам доводиться приймати дуже важких пацієнтів. За близько п’ять місяців війни наші спеціалісти уже надали допомогу 5 тисячам постраждалих із найскладнішими воєнними травмами.

Серед них багато й дітей з мінно-вибуховими, осколковими пораненнями, ампутованими кінцівками та важкими опіками", – резюмують лікарі.

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 Постраждалу дитину евакуювали на лікування до Німеччини

У день, коли сталася трагедія, 14 липня, хлопчик разом з мамою поїхав навідати бабусю з дідусем у Вінницю і заодно записалися на консультацію до лікаря у місцеву клініку. Батько Романа, Ярослав, залишився у Львові.

Як розповідають медики, того дня Ярослав втратив зв'язок із сім'єю близько об 11 годині, а невдовзі дізнався, що РФ обстріляла Вінницю. Синові, на щастя, вдалося вижити, а от мама хлопчика, на жаль, загинула.

"Рому батько знайшов у Вінницькій обласній лікарні і тільки три дні тому за результатами ДНК-експертизи дізнався про смерть 29-річної дружини Галини", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

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 Мама постраждалого хлопчика, на жаль, загинула під час ракетного обстрілу центру Вінниці. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

Нагадаємо, росіяни вдарили по Вінниці вдень 14 липня. Внаслідок ракетного обстрілу загинули 25 людей. Серед них – троє дітей, зокрема і 4-річна дівчинка Ліза.

Наразі у лікарнях Вінниці лікуються 55 поранених, 8 пацієнтів – у важкому стані.

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