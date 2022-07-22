Результати з НМТ будуть відомі одразу: скільки чекати на підтвердження

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
46156
22 липня 2022

Національний мультимедійний тест проводитимуть на комп'ютерах. Тому абітурієнти знатимуть свою кількість балів, коли завершать роботу.

Проте офіційна інформація з'явиться у кабінеті вступника за 3-5 днів.

Про це заявив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". 

Реклама:

Він пояснив, що дитина може самотужки перевести тестові бали у 200-бальну шкалу, яка використовується при вступі. 

 Фото: ymgerman / Depositphotos

"Для цього треба увійти на сайт УЦОЯО або МОН і подивитися додаток 6 до Порядку прийому. Так учасник тестування зрозуміє, куди може вступити з цими результатами", – розповів Валерій Бойко.

Директор УЦОЯО додав, що цьогоріч подати апеляцію на результат неможливо. Проте можна подати апеляцію на саму процедуру. До прикладу, якщо хтось списуватиме і це заважатиме іншому.

Абітурієнти, як і всі попередні роки, мають здати чернетку, коли покидатимуть пункт тестування. 

"Це не стільки доказ того, що учасник тестування виконував завдання самостійно, скільки намагання мінімізувати ризик, що хтось перепише завдання з екрана монітора і винесе їх з аудиторії", – пояснив Бойко.

Читайте також: Як скласти спрощене ЗНО в онлайн-опитувальнику? Відеоінструкція

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 3975
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2676
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3271
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат