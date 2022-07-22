Результати з НМТ будуть відомі одразу: скільки чекати на підтвердження

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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22 липня 2022

Національний мультимедійний тест проводитимуть на комп'ютерах. Тому абітурієнти знатимуть свою кількість балів, коли завершать роботу.

Проте офіційна інформація з'явиться у кабінеті вступника за 3-5 днів.

Про це заявив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". 

Він пояснив, що дитина може самотужки перевести тестові бали у 200-бальну шкалу, яка використовується при вступі. 

 Фото: ymgerman / Depositphotos

"Для цього треба увійти на сайт УЦОЯО або МОН і подивитися додаток 6 до Порядку прийому. Так учасник тестування зрозуміє, куди може вступити з цими результатами", – розповів Валерій Бойко.

Директор УЦОЯО додав, що цьогоріч подати апеляцію на результат неможливо. Проте можна подати апеляцію на саму процедуру. До прикладу, якщо хтось списуватиме і це заважатиме іншому.

Абітурієнти, як і всі попередні роки, мають здати чернетку, коли покидатимуть пункт тестування. 

"Це не стільки доказ того, що учасник тестування виконував завдання самостійно, скільки намагання мінімізувати ризик, що хтось перепише завдання з екрана монітора і винесе їх з аудиторії", – пояснив Бойко.

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