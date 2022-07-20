Як скласти спрощене ЗНО в онлайн-опитувальнику? Відеоінструкція

Цьогоріч українські вступники складають спрощене ЗНО – національний мультипредметний тест, який проходитиме через спеціальну онлайн-платформу.

Український центр оцінювання якості освіти розробив відеоінструкцію, як користуватися онлайн-платформою і з чого почати НМТ.

Відео "Онлайн-тестувальник: як користуватися, про що пам’ятати учасникові" опублікували на YouTube-каналі УЦОЯО.

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Національний мультипредметний тест складається з 3 блоків: українська мова, математика та історія України.

На виконання завдань усіх блоків учасникам тестування відведено 120 хвилин.

Як почати НМТ?

✅ В аудиторії, де буде проходити НМТ, на вас чекатиме налаштований комп’ютер із під’єднаним інтернетом та відкритою головною сторінкою сервісу.

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✅ Вам потрібно буде правильно ввести логін і пароль – їх ви дізнаєтеся з індивідуальної картки учасника тестування, яку видасть старший інструктор в аудиторії.

✅ Для роботи над тестом знадобиться чернетка – аркуш паперу лежатиме на вашому робочому місці. Якщо одного аркуша буде замало, повідомте про це інструктора.

✅ Коли ви увійдете на персональну сторінку, перевірте, чи правильно вказано ПІБ у правому верхньому куті.

✅ Після натискання кнопки "перейти до тесту" відкривається сторінка з 3 вкладками: "Іспит", "Довідкові матеріали" (можуть знадобитися на математиці), "Інструкція".

✅ Після повідомлення старшого інструктора про початок тесту, натисніть спочатку на кнопку "перейти до тесту", а потім – "розпочати тест".

✅ Далі ви перейдете на наступну сторінку сервісу. Щоб почати виконувати завдання, натисніть на кнопку "розпочати роботу над тестом".

✅ Після натискання цієї кнопки розпочнеться відлік часу, відведеного на НМТ.

✅ У правому верхньому куті з’явиться таймер, що показує, скільки часу залишилося. Натисніть на іконку перекресленого ока, щоб приховати таймер, а клавіша ескейп – поверне зображення.

✅ Важливо: якщо ви випадково натиснете на кнопку "завершити роботу над тестом", з’явиться напис "ви впевнені, що бажаєте завершити роботу над тестом?".

✅ А вже після натискання кнопки "Так, завершити роботу" вам зарахують тільки збережні відповіді – повернутися до завдань буде неможливо.

✅ Національний мультипредметний тест складається з 3 блоків завдань, на виконання яких дається120 хвилин.

✅ Ви можете почати роботу над тестом з будь-якого блоку.

✅ Протягом часу, відведеного на тест, можна повернутися до виконання завдань з будь-яких блоків, надати, змінити, зберегти відповіді.

Детальніше про те, як виконувати різні завдання НМТ, можна дізнатися з відеоінструкції УЦОЯО.