У діснеївських парках США можуть з’явитися феї-чоловіки

Яна Осадча журналіст
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24 липня 2022

Феї-хрещені, які одягають дітей у діснеївських персонажів у бутіках тематичних парків США, тепер називаються "учнями фей".

Таке нововведення запровадили, щоб зробити образ Феї з відомого мультфільму "Попелюшка" гендерно-нейтральним, повідомляє ССN з посиланням на Walt Disney World.

У парках такі феї роблять дітям макіяж, зачіску і підбирають костюм. Представник Disney повідомив, що компанія внесла зміни, аби дозволити чоловікам працювати в бутиках. Раніше роль фей дозволялося виконувати тільки жінкам.

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Минулого року голова відділу парків Disney Джош Д'Амаро заявив, що планує оновити атракціони та модернізувати цінності парку, зокрема і образи акторів.

 Фото: luisrsphoto/Depositphotos

Компанія обіцяє забезпечити "більшу гнучкість" в одязі акторів, дати їм більше можливостей для самовираження, дозволити самим обирати зачіску, прикраси, стиль нігтів та костюм. Акторам також хочуть дозволити демонструвати видимі татуювання.

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