Від щастя напився: на Житомирщині чоловік заснув у магазині, який пограбував

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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25 липня 2022

У Черняхові у Житомирській області крадій заснув за прилавком торговельної точки разом із награбованим.

Чоловіка помітив власник магазину, який викликав правоохоронців, повідомили у поліції.

Випадок стався 24 липня, до поліції зателефонував підприємець і повідомив про підозрілого чоловіка, який примудрився опинитись в зачиненому на ніч приміщенні.

Для перевірки виклику приїхали патрульні та слідчі місцевої поліції, які застали 46-річного місцевого мешканця на місці злочину.

Фото: veloliza/Depositphotos

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Виявилось, що у магазині пошкоджене металопластикове вікно, через яке грабіжник проник усередину.

Сам чоловік мирно дрімав разом із награбованим за прилавком.

Під час обшуку поліцейські виявили в нього накрадені речі.

Сам чоловік виявився сильно п’яним, при цьому алкоголь він вживав прямо в самому магазині.

Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

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