Від щастя напився: на Житомирщині чоловік заснув у магазині, який пограбував

У Черняхові у Житомирській області крадій заснув за прилавком торговельної точки разом із награбованим.
Чоловіка помітив власник магазину, який викликав правоохоронців, повідомили у поліції.
Випадок стався 24 липня, до поліції зателефонував підприємець і повідомив про підозрілого чоловіка, який примудрився опинитись в зачиненому на ніч приміщенні.
Для перевірки виклику приїхали патрульні та слідчі місцевої поліції, які застали 46-річного місцевого мешканця на місці злочину.
|Фото: veloliza/Depositphotos
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Виявилось, що у магазині пошкоджене металопластикове вікно, через яке грабіжник проник усередину.
Сам чоловік мирно дрімав разом із награбованим за прилавком.
Під час обшуку поліцейські виявили в нього накрадені речі.
Сам чоловік виявився сильно п’яним, при цьому алкоголь він вживав прямо в самому магазині.
Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) КК України.
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