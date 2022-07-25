У Києві за один день сталися дві пожежі через забуті на плиті страви. ФОТО

У Києві рятувальники ліквідували дві пожежі, які почалися через забуті на плиті каструлю і деко.
Обидва інциденти сталися 24 липня, повідомляє Головне управління ДСНС у столиці.
О першій годині дня Службі порятунку повідомили, що з вікна квартири на Харківському шосе видно дим.
Рятувальники прибули на місце і виявили, що поки господар квартири спав, у деко згоріла страва.
Чоловіка відразу евакуювали на свіже повітря та передали медикам.
"Обід потрапив у смітник, а господар квартири – у лікарню, з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" та ознаками наркотичного сп’яніння", – кажуть рятувальники.
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|Фото: ГУ ДСНС України у Києві
Другий подібний випадок у столиці також стався 24 липня.
О 16:25 надзвичайникам повідомили про їдкий запах гарі у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Будівельників.
У квартирі, де була 10-місячна дитина та її батько, на плиті згоріла каструля.
|Фото: ГУ ДСНС України у Києві
Коли рятувальники прибули на місце, поліціянти вже вибили двері квартири.
Вогнеборці перекрили подачу газу та загасили каструлю.
На місце виклику приїхала й мати, яка винесла дитину з квартири і передала рятувальникам.
|Фото: ГУ ДСНС України у Києві
"На превеликий жаль, батько дитини так остаточно і не зрозумів, що відбувається, і прокинувся лише коли в квартирі були рятувальники і поліціянти", – кажуть .
Дитина надихалась їдкого диму – її відразу госпіталізували до лікарні "Охматдит".
"Коли всі служби у підвищеній готовності, коли кожен день – це загроза ракетних ударів, наші громадяни так зневажливо ставляться до власного життя.
Шановні кияни та гості столиці! Будьте свідомими, нині це дуже важливо!" – наголошують рятувальники.
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