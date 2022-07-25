У Києві за один день сталися дві пожежі через забуті на плиті страви. ФОТО

У Києві рятувальники ліквідували дві пожежі, які почалися через забуті на плиті каструлю і деко.

Обидва інциденти сталися 24 липня, повідомляє Головне управління ДСНС у столиці.

О першій годині дня Службі порятунку повідомили, що з вікна квартири на Харківському шосе видно дим.

Рятувальники прибули на місце і виявили, що поки господар квартири спав, у деко згоріла страва.

Чоловіка відразу евакуювали на свіже повітря та передали медикам.

"Обід потрапив у смітник, а господар квартири – у лікарню, з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння" та ознаками наркотичного сп’яніння", – кажуть рятувальники.

Фото: ГУ ДСНС України у Києві

Другий подібний випадок у столиці також стався 24 липня.

О 16:25 надзвичайникам повідомили про їдкий запах гарі у під’їзді багатоповерхівки на вулиці Будівельників.

У квартирі, де була 10-місячна дитина та її батько, на плиті згоріла каструля.

Фото: ГУ ДСНС України у Києві

Коли рятувальники прибули на місце, поліціянти вже вибили двері квартири.

Вогнеборці перекрили подачу газу та загасили каструлю.

На місце виклику приїхала й мати, яка винесла дитину з квартири і передала рятувальникам.

Фото: ГУ ДСНС України у Києві

"На превеликий жаль, батько дитини так остаточно і не зрозумів, що відбувається, і прокинувся лише коли в квартирі були рятувальники і поліціянти", – кажуть .

Дитина надихалась їдкого диму – її відразу госпіталізували до лікарні "Охматдит".

"Коли всі служби у підвищеній готовності, коли кожен день – це загроза ракетних ударів, наші громадяни так зневажливо ставляться до власного життя.

Шановні кияни та гості столиці! Будьте свідомими, нині це дуже важливо!" – наголошують рятувальники.