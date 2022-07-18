У родині вбитого окупанта, яка вимагає компенсації, помітили український холодильник. ВІДЕО

У мережі опублікували сюжет про сім'ю загиблого російського окупанта, ошукану кремлівським режимом.

Російська журналістка Ірина Шихман в рамках проєкту "А поговорити?" зняла сюжет про те, як прийомні батьки вбитого окупанта Іллі Василенка скаржаться на відсутність компенсації від держави за смерть військового. Сюжет має назву – "Грошей дали лише на труну та пам'ятник. Як російська сім'я вибиває компенсацію за загибель солдата?".

Рідні Василенка запевняють, що він "нікого не хотів образити", проте деталь, на яку звернули увагу українські журналісти, викрила росіянина у мародерстві.

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На кадрах помітили холодильник із наліпкою "2 роки. Повна гарантія", який могли вивезти з України.

Холодильник, який помітили у сюжеті журналісти, могли вивезти з України

Василенко загинув в Україні на другий день повномасштабної війни. До України "визволитель" приїхав із селища Чунського, що в Іркутській області. Це приблизно 4,5 тисячі кілометрів від України.

Як зазначає у сюжеті Шихман, російська влада виплачує компенсацію у зв'язку із загибеллю лише рідним батькам, дітям чи дружині загиблого. Тобто прийомні батьки не мають права на виплату.

"Військкомат дав грошей тільки на труну та пам'ятник. Не подобається? Ідіть, судіться", – коментує журналістка.

Коли Шихман проводила інтерв'ю на кухні, камера захопила холодильник марки Beko з наклейкою "2 роки. Повна гарантія".

Українці вже почали жартувати у мережі, коментуючи цю ситуацію.

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Наприклад, блогер і телеведучий Іван Марунич озвучив головну, на його думку, відмінність між українським холодильником та російським окупантом:

"Чим відрізняється холодильник від сина-окупанта? Холодильник прослужить довше".

Водночас кореспондент Віталій Тисячний зауважив, що росіяни, намагаючись показати світові сім'ю "простого російського солдата", який помер в Україні, показали мародера.

"Родичі плачуть, всі довкола погані, життя складне, він не винен, не вбивав, все не так однозначно і т.д.

Загалом – намагаються викликати співчуття до "простих росіян". Але під кінець відео камера наводиться на холодильник у будинку цієї сім'ї, а він... український. Виходить, у родині "чесного" російського солдата, вбитого в Україні, стоїть викрадений український холодильник? Чи у магазинах глухого Сибіру (Іркутська) вже "2 роки гарантії" видають?" – підкреслює Тисячний.

Журналістка Ольга Каретнікова-Котягіна назвала український холодильник, відвезений у російську глибинку солдатом, який загинув, нападаючи на Україну – "маркер недонації".

Журналістка Вікторія Кобиляцька припускає, що замість компенсації за смерть російського солдата, його прийомні батьки вже отримали холодильник.

"Беруть інтерв‘ю у родичів загиблого росіянина. Того, що "нікаво в жизні нє абідєл". Звісно, все так і було. Мабуть, саме тому його привезли на Росію в краденому холодильнику? Чи цей холодильник приїхав згодом як компенсація родині? Чомусь журналісти про це не запитали, а даремно, бо отой напис про повну гарантію інтригує, і це єдине, що могло б зробити це провальне інтерв'ю справді інформативним", – наголошує вона.

На думку українців, намагання журналістів РФ виправдати російських солдатів на прикладі Василенка та його сім'ї – марні.