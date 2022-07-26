9-річна львів'янка малювала картини, щоб зібрати гроші на бронежилет для ЗСУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 липня 2022

9-річна Соломія Галан зі Львова назбирала 6000 грн на бронежилет для українських військових. 

Вона малювала картини та виставляла їх на аукціон, повідомили у Львівському Оборонному Кластері.

"Ідея у Соломійки виникла, бо усвідомлює, у який непростий час живемо – проганяємо ворога з нашої землі, і захотіла чимось допомогти тим, хто щодня мужньо захищає нас. А оскільки дуже любить і вміє малювати, вирішила малювати картини і виставляти їх на благодійний аукціон та з підтримкою людей збирати кошти на бронежилет", – розповіла мама дівчинки Лілія Галан.

Дівчинка разом з мамою дізнались, що вартість виробництва одного бронежилета складає понад 5 тисяч гривень. Тому 9-річна дівчинка вирішила зібрати хоча б на один. 

 Подяка для 9-річної Соломії. Фото: ЛОК

Мама Лілія теж волонтерить – вона піклується про дітей-сиріт та діток з особливими потребами. А тато Соломійки захищає Україну на передовій.

Команду організації вразив вчинок дівчини, тому вони запросили її в гості, провели екскурсію та вручили подяку.

 Екскурсія. Фото: ЛОК

Аукціон мама з донькою проводили у Facebook, повідомляє Zaxid.net.

"Це були благодійні лотереї з квиточками. Вартість одного – 100 грн. Одному учаснику можна було придбати більше квитків. Найбільша переказана сума була 1000 грн", – пояснила Лілія Галан.

Вона додала, що за кожну картину отримали по 3 тисячі гривень.

 Малюнки. Фото: ЛОК

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