12-річний переселенець у Тернополі готує лимонад і збирає гроші на ЗСУ. ФОТО

Денис Гуренко – 12-річний переселенець із тимчасово окупованого Бердянська. Зараз він проживає у Тернополі й активно збирає кошти на потреби українських військових, готуючи і продаючи лимонад.

У такий спосіб хлопець виконує завдання з уроку фінансової грамотності, що проводили волонтери ініціативи "Безпечний простір", розповідає "Суспільне".

Зробити внесок у перемогу Денисові допомагає дідусь. На фото можна побачити, як вони розкладають стіл, на якому хлопець готуватиме лимонад, після чого продаватиме напій охочим.

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"Нам потрібен лимон, відрізаємо і беремо дольку, ставимо в стаканчик. Потім беремо м’яту, десь 5 листочків", – розповідає Денис.

Денис разом із дідусем розкладають стіл, на якому хлопець готує лимонад

Напій підліток готує за маминим рецептом: додає ложку цукру та заливає все газованою водою.

"Моя мама кожне літо робить лимонад, чи мохіто, я пам’ятаю цей рецепт, хочу його популяризувати", – каже хлопець.

За дві години першого дня на своїй "точці" йому вдалося зібрати 500 гривень. Денис амбітно планує з кожним днем збільшувати обсяги продажу.

Денис, продаючи лимонад, не лише допомагає ЗСУ, але й виконує завдання з уроку фінансової грамотності

За словами хлопця, раніше він також самостійно заробляв гроші у рідному місті.

"Але не такі великі, як тут. Тут люди просто приходять, дають 100 гривень, забирають один стаканчик – це для мене дуже багато", – зізнається Денис.

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До Тернополя хлопець приїхав з мамою, бабусею та дідусем. Водночас його тато залишився в окупованому росіянами Бердянську. Дідусь Дениса, Василь Ваврик, наголошує, що підтримує прагнення внука зібрати кошти для допомоги Збройним силам України.

"Ми дуже позитивно відреагували на цю ідею. Нехай дитина займається, тим більше, якщо у нього є до цього інтерес. Я на машині підвіз його, допоміг добратися. Хай люди купують смачний лимонад, свіжий, холодний. Для підтримки ЗСУ", – розповідає дідусь.

Про місце для продажу напою домовився дядько хлопця. Він також мав переносний холодильник для зберігання необхідних інгредієнтів. Для ініціативи хлопець позичив стіл та купив продукти.

Усі кошти від продажу лимонаду хлопець передасть на потреби військових

У такий спосіб Денис не лише працює, щоб допомогти військовим, але й виконує завдання із уроку фінансової грамотності, який проводила для нього співорганізаторка ініціативи для переселенців "Безпечний простір" Ірина Паламарчук.

"Це допоможе мені самостійно заробляти гроші, якщо в майбутньому у мене буде якась проблема і в мене не буде грошей, то ось заробіток", – каже хлопець.

За словами Паламарчук, таке ж завдання отримали ще вісім дітей. На його виконання дали тиждень часу.

"Кожен з них отримав по 50 гривень у конвертику, ми гарненько підписалися, що ми їх отримали. У них є тиждень часу, щоб 50 гривень перетворити в 100, 150 чи більше", – розповідає Ірина.

Ініціатива Дениса задля допомоги ЗСУ. Усі фото: Суспільне

Перехожі, які підходять купувати лимонад Дениса, схвалюють ініціативу хлопця.

"Всі ініціативи, які пов’язані з підтримкою Збройних сил України, це є наша спільна перемога. У цей момент, коли цей хлопчик із Бердянська тут у нас в Тернополі старається чимсь підтримати ЗСУ – це респект і повага", – розповів Олексій Філюк.

В умовах повномасштабної війни діти неодноразово дивували дорослими вчинками. Прагнучи зробити внесок у перемогу, вони жертвують на ЗСУ гроші, подаровані їм на день народження, плетуть рятівні тактичні браслети для військових, продають квіти, щоб купити бронежилети і навіть допомагають нищити колону ворожої техніки за допомогою дрона.