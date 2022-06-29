Закрив рани штучною шкірою: італійський хірург врятував підлітка, що потрапив під обстріл у Краматорську

Медикам львівської лікарні Св. Миколая вдалося врятувати підлітка, який потрапив під ракетний удар на вокзалі Краматорська.

Місцевим лікарям ледве вдалося повернути 15-річного Артема до життя, діставши з кінцівок уламки ракети. Після цього хлопця відправили у Дніпро, а звідти – на захід України, повідомляють у Першому медоб'єднанні Львова.

Того дня Артем поспішав на зустріч з мамою – евакуаційний потяг мав доправити його до неї у Львів. У якийсь момент хлопець разом з подругою вийшли на перон випити чаю, яким пригощали волонтери. Тоді росіяни і вдарили по вокзалу Краматорська. Дівчина загинула одразу, а Артем отримав численні травми.

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"Це, напевно, кінець…", – згадує хлопець, що він подумав, коли пролунав вибух.

Артем поспішав на зустріч з мамою, коли пролунав вибух

За словами Артема, пам’ятає лише, що якоїсь миті потемніло в очах, а коли він їх розплющив, то уже не зміг поворухнутися. Потім він знепритомнів.

До львівського медзакладу Артем потрапив у надскладному стані: з глибокими 20-см ранами лівого стегна, множинними осколковими ураженнями кінцівок. Також у хлопця було пошкодження нерва, через що він не відчував стопи і пальців правої ноги.

Глибокі рани від уламків ракети лікарі закрили штучною шкірою

Операцію, необхідну для порятунку Артема, провів італійський хірург Роберто Брамбілла, який з початку повномасштабного вторгнення РФ працює в Україні як волонтер Soletere Olnus. Лікар спеціалізується на регенеративній медицині. Брамбілла "закрив" глибокі рани постраждалого підлітка штучною шкірою.

"Ця технологія дозволяє сантиметр за сантиметром відновити пошкоджену шкіру пацієнта, не залишаючи шрамів", – розповідають у Першому медоб'єднанні Львова.

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Артем разом з італійським хірургом Роберто Брамбіллою, який його врятував

Крім того, Брамбілла уже два місяці допомагає українським спеціалістам лікувати поранених дітей та дорослих, зокрема, навчає їх закривати дефекти м’яких тканин штучною шкірою.

З моменту проведення низки операцій та лікування Артема минув майже місяць. Зараз він уже може ходити.

За словами медиків, хлопець мріє одного дня стати військовим.

Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

Нагадаємо, у квітні під час ракетного удару РФ по вокзалу у Краматорську постраждали майже сотня людей. Серед них, зокрема, була й матір з дітьми-близнюками, яким, на щастя, вдалося вижити та евакуюватися, попри втрату кінцівок.