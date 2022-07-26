У Маріуполі окупанти роздають "питну" воду, заражену бактеріями фекалій

У Маріуполі окупанти роздають мешканцями "питну" воду з бактеріями, які притаманні фекаліям.

Волонтерам вдалось доставити зразок рідини для аналізу на підконтрольну Україні територію.

Результати дослідження опублікували в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

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У воді виявили коліформні бактерії, які містяться у фекаліях.

"Згідно з санітарними нормами та правилами у питній воді загальні коліформи мають бути відсутніми. Ці бактерії відносяться до бактерій групи кишкової палички. Вони властиві поверхневим водоймам. Тож дана вода недостатньо знезаражена для вживання людьми", - розповіли фахівці "Водоканалу".

Протокол лабораторних випробувань води з Маріуполя

Лікар Олександр Лазаренко зазначає, що таку воду пити не можна. Оскільки є високий ризик "підхопити" дизентерію, холеру або інших патогенних мікроорганізмів.

Щонайменше цю "питну" воду треба прокип'ятити, аби знезаразити.

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