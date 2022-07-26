У Маріуполі окупанти роздають "питну" воду, заражену бактеріями фекалій

У Маріуполі окупанти роздають мешканцями "питну" воду з бактеріями, які притаманні фекаліям.
Волонтерам вдалось доставити зразок рідини для аналізу на підконтрольну Україні територію.
Результати дослідження опублікували в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
У воді виявили коліформні бактерії, які містяться у фекаліях.
"Згідно з санітарними нормами та правилами у питній воді загальні коліформи мають бути відсутніми. Ці бактерії відносяться до бактерій групи кишкової палички. Вони властиві поверхневим водоймам. Тож дана вода недостатньо знезаражена для вживання людьми", - розповіли фахівці "Водоканалу".
|Протокол лабораторних випробувань води з Маріуполя
Лікар Олександр Лазаренко зазначає, що таку воду пити не можна. Оскільки є високий ризик "підхопити" дизентерію, холеру або інших патогенних мікроорганізмів.
Щонайменше цю "питну" воду треба прокип'ятити, аби знезаразити.
Читайте також: З повагою, Неллі: щоденник маріупольчанки, яка вижила у квартирі з вікнами на Азовсталь