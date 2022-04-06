Як знезаразити воду, якщо доступу до питної немає. Пояснює МОЗ

Яна Осадча журналіст
23743
6 квітня 2022

Під час війни частина населення позбавлена доступу до чистої питної води.

Міністерство охорони здоров’я дає поради, як очистити воду самостійно.

Спочатку наберіть ⅓ об'єму пляшки та сильно потрусіть її. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.

💧Перед очищенням воду треба оцінити за кольором та запахом.

Вода не повинна бути забарвленою.

 Фото: heiko119/Depositphotos

За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття.

📌Після перевірки можна приступати до її знезараження.

Способи очищення води:

Кип’ятіння

Кип’ятити воду треба не менше 10 хвилин, потім дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтавши осад.

Зберігати кип’ячену воду треба в закритій тарі. Також її можна додатково очистити із допомогою фільтру.

Таблетки з активним хлором

Додайте таблетки, почекайте 30-60 хвилин до їх розчинення. Тоді можете споживати воду.

Головне, уважно почитайте інструкцію, щоб дізнатися, на який об’єм води вони розраховані.

Активоване вугілля

На літр води треба 5 таблеток, які краще подрібнити. Подрібнене вугілля заверніть у марлю або в іншу тканину.

Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 80 годин.

Марганцівка

На 1 літр води потрібно 1-2 грами розчину або кілька кришталиків. Вода має зафарбитися у блідно-рожевий колір.

Споживання води яскраво-рожевого коліру може призвести до подальших проблем з кишечником.

Нехай розчин постоїть пів години, а потім процідіть його (пропустіть через побутовий фільтр), залишивши осад на дні.

Йод

На літр води достатньо 3-4 крапель спиртового розчину йоду. Після знезараження профільтруйте воду.

Зачекайте близько години перед тим, як вживати воду. Така вода буде мати специфічний присмак, однак вона все одно може врятувати від зневоднення.

Вас також може зацікавити:

Як уникнути зневоднення: причини, симптоми і профілактика. Поради МОЗ

Де у Києві безкоштовно набрати воду? Мапа бюветів та автоматів

Якщо ви вдома чи у бомбосховищі: список продуктів на час війни

Немає опалення, аварія на газопроводі чи в електромережі: що робити? Інструкція

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


 15806
Здоров'я

Накриває? Дієві заспокійливі, ефект плацебо та інші методи, як не з'їхати з глузду під час війни

Наталiя Бушковська
 25725
Суспільство

"Їжаки" для рашистів. Як закарпатські ковалі кують перемогу

Андрій Тараненко
 43388
Суспільство

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Яна Осадча

Головне на сайті


Здоров'я

Накриває? Дієві заспокійливі, ефект плацебо та інші методи, як не з'їхати з глузду під час війни

Наталiя Бушковська
РФ хоче спростити процедуру усиновлення депортованих дітей з України – радниця Зеленського
Букерівська премія 2022 оголосила список фіналістів
Новгород-Сіверський "звільнили" від мозаїк з комуністичними лідерами
У Чехії випустили колекційну банкноту на підтримку України. ФОТО
Розбирати завали і рятувати людей: як записатися в добровольці з цивільного захисту?
Суспільство

"Їжаки" для рашистів. Як закарпатські ковалі кують перемогу

Андрій Тараненко
Суспільство

Сафарі на людей: 5 історій тих, хто вижив в Ірпені та Бучі

Яна Осадча