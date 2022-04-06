Як знезаразити воду, якщо доступу до питної немає. Пояснює МОЗ

Під час війни частина населення позбавлена доступу до чистої питної води.

Міністерство охорони здоров’я дає поради, як очистити воду самостійно.

Спочатку наберіть ⅓ об'єму пляшки та сильно потрусіть її. Якщо на поверхні є піна, то така вода не придатна для споживання.

💧Перед очищенням воду треба оцінити за кольором та запахом.

Вода не повинна бути забарвленою.

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За наявності хімічного, бензинового, трупного або іншого неприємного/підозрілого запаху воду заборонено використовувати для пиття.

📌Після перевірки можна приступати до її знезараження.

Способи очищення води:

Кип’ятіння

Кип’ятити воду треба не менше 10 хвилин, потім дати їй відстоятися та обережно злити, не збовтавши осад.

Зберігати кип’ячену воду треба в закритій тарі. Також її можна додатково очистити із допомогою фільтру.

Таблетки з активним хлором

Додайте таблетки, почекайте 30-60 хвилин до їх розчинення. Тоді можете споживати воду.

Головне, уважно почитайте інструкцію, щоб дізнатися, на який об’єм води вони розраховані.

Активоване вугілля

На літр води треба 5 таблеток, які краще подрібнити. Подрібнене вугілля заверніть у марлю або в іншу тканину.

Знезараження води у такий спосіб триває щонайменше 80 годин.

Марганцівка

На 1 літр води потрібно 1-2 грами розчину або кілька кришталиків. Вода має зафарбитися у блідно-рожевий колір.

Споживання води яскраво-рожевого коліру може призвести до подальших проблем з кишечником.

Нехай розчин постоїть пів години, а потім процідіть його (пропустіть через побутовий фільтр), залишивши осад на дні.

Йод

На літр води достатньо 3-4 крапель спиртового розчину йоду. Після знезараження профільтруйте воду.

Зачекайте близько години перед тим, як вживати воду. Така вода буде мати специфічний присмак, однак вона все одно може врятувати від зневоднення.

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