МОН може запровадити посаду спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі

У Міністерстві освіти й науки можуть створити посаду спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Відповідну ініціативу міністр освіти і науки Сергій Шкарлет обговорив 26 липня під час робочої зустрічі з керівниками Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, представниками ЮНІСЕФ і Всеукраїнської асоціації ОТГ.

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"Сьогодні під час робочої зустрічі вчергове обговорили питання безпечного освітнього процесу з колегами... Розглянули можливість запровадження посади спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі", – розповів глава МОН.

Фото: МОН

При цьому він наголосив, що рішення про необхідність такого призначення керівники департаментів освіти і науки обласних адміністрацій зможуть ухвалювати самостійно, враховуючи особливості безпекової ситуації в регіоні.

"МОН готове сприяти реалізації безпекових проєктів, ініційованих МВС і зацікавленими сторонами. Безпека дітей і всіх учасників освітнього процесу є головним пріоритетом", – наголосив Шкарлет.

При цьому не уточнив, які саме обов'язки покладатимуться на спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі.

Водночас міністр розповів, що у відповідь на запит МОН представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні створили онлайн-інструмент для відстежування безпеки в закладах освіти, аби ефективніше організувати освітній процес.

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"Інструмент є частиною національної системи автоматизованого інформаційного комплексу та може бути використаний для цілей проєкту із запровадження посади спеціаліста з безпеки", – заявив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, у МОН розповіли, як навчатимуться у школах, де на всіх учнів не вистачає місць в укритті. Адже, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій України, тільки 11% українських шкіл мають власні укриття.