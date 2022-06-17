Як навчатимуться в школах, де на всіх учнів не вистачає місць укритті? Відповідь МОН

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 червня 2022

Для відновлення очного навчання деяким українським школам доведеться організовувати уроки по змінах.

Це пов'язано з тим, що у шкільних укриття може бути недостатня кількість місць для всіх учнів, повідомив начальник управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко у коментарі "ЛІГА:Life"

"Якщо ми точно знаємо, що в школі укриття на 200 осіб, а у нас вчиться 600, то, на жаль, доведеться організувати очне навчання в три зміни. Або – змішане навчання", – сказав Кононенко.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

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Він зазначив, що організація навчання на 1 вересня в кожній конкретній школі залежатиме від керівника закладу.

Також до початку навчального року у школах мають перевірити, скільки часу дітям потрібно, щоб спуститись з третього чи другого поверху до укриття.

Кононенко, зазначив, що первинну перевірку вже було зроблено, зокрема аудит 13,7 тис. шкіл виявив, що лише 8% з них мають обладнані укриття.

Він також зазначив, що у МОН рекомендують уряду знайти інші приміщення укриттів для людей, оскільки школи мають бути розраховані лише на учнів.

Нагадаємо, раніше у МОН повідомили, що у разі нестачі приміщень для навчання всіх дітей, місцева влада може організувати під це заклади культури.

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