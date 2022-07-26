На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий автобус разом з водієм, щоб повернутися додому

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 липня 2022

Чоловік на Тернопільщині викрав рейсовий мікроавтобус, бо не міг доїхати додому.

Про інцидент розповів безпосередньо водій транспортного засобу, повідомили в Нацполіції.

Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter викрав 23-річний мешканець Борщівської громади. Він повернувся із заробітків у Польщі та не мав чим добратися додому.

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Зловмисник викрав транспорт разом із водієм, який ліг перепочити між рейсами на задньому сидінні.

 Фото: bilanol.i.ua / Depositphotos

Зі слів потерпілого, до його машини зайшов невідомий та сів за кермо. Чоловік скористався тим, що ключі були в замку запалювання. Водій намагався зупинити незнайомця, проте він на його прохання не реагував.

Їхати довелось не далеко – за кілька кілометрів крадій зупинив автобус і пішов у невідомому напрямку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Порушнику може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

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