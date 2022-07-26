На Тернопільщині чоловік викрав рейсовий автобус разом з водієм, щоб повернутися додому

Чоловік на Тернопільщині викрав рейсовий мікроавтобус, бо не міг доїхати додому.

Про інцидент розповів безпосередньо водій транспортного засобу, повідомили в Нацполіції.

Рейсовий мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter викрав 23-річний мешканець Борщівської громади. Він повернувся із заробітків у Польщі та не мав чим добратися додому.

Зловмисник викрав транспорт разом із водієм, який ліг перепочити між рейсами на задньому сидінні.

Зі слів потерпілого, до його машини зайшов невідомий та сів за кермо. Чоловік скористався тим, що ключі були в замку запалювання. Водій намагався зупинити незнайомця, проте він на його прохання не реагував.

Їхати довелось не далеко – за кілька кілометрів крадій зупинив автобус і пішов у невідомому напрямку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Порушнику може загрожувати до 5 років позбавлення волі.