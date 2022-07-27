Скільки українців покинули дім через війну і чи планують вони повертатися – опитування

19% українців змінили своє місце проживання після початку війни.

58% з них – мешканці сходу України, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Лише 10% переселенців не мають наміру повертатися у рідні домівки, однак з часом кількість таких людей зростає. У квітні 2022 залишитися на новому місці планували 3%, а у червні – 8%.

16% респондентів зазначили, що повернуться найближчим часом, а 18% – повернуться, але ще трохи почекають.

19% українців змінили своє місце проживання після початку війни

50% зазначили, що мають намір повернутися, але лише за умови закінчення війни і їх кількість поступово зростає.

В опитуванні брали участь мешканці України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Опитано 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 3.1%. Опитування було проведено 23-24 липня 2022 р.