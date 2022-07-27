"Куплені" для ЗСУ машини досі у продажі: волонтерку звинувачують у шахрайстві

Українці звинувачують у шахрайстві волонтерку Віру Хвуст, яка живе в Італії.

У соцмережах Віра Хвуст регулярно збирає гроші на допомогу дітям, переселенцям та військовим.

Зокрема, нещодавно жінка "звітувала" про купівлю кількох автівок для українських військових.

Однак усі вони виявилися у продажі: джип у Мексиці, рефрижератор – у Бельгії, ще дві автівки – в Італії.

Також користувачі соцмереж помітили, що одна з фотографій, якою Хвуст "ілюструвала" свої дописи, взята з фотостоку.

"УП. Життя" не вдалося отримати коментар жінки, оскільки вона закрила профілі у соцмережах. Ми зібрали інформацію, яку українці публікували у Facebook.

Віра Хвуст проживає в Італії, називає себе "воєнним психологом" та пише "історії нескорених" – короткі розповіді про людей, які, за її словами, вирвалися з окупації або постраждали від рук ворога.

Вона регулярно відкриває грошові збори на допомогу українцям. В Instagram жінка писала, що задонатила 287 тисяч гривень на ЗСУ.

Однак нещодавно Віру Хвуст почали звинувачувати у шахрайстві через відсутність переконливих звітів.

"Є така схема. Для збагачення. Спочатку вигадувати страшні і сльозливі історії жертв війни, які довіряють придумані жертви лише от тобі, прославитися своїми фантазіями так, що їх перепощують медіа і навіть згадують в телемарафонах, а потім як прославленій волонтерці, яка переїздить, бо війна, за кордон, а жити хочеться на чужині красиво, збирати гроші на все на світі в рамках війни, включаючи навіть рефрижератор для тіл загиблих, і звітувати за куплене фотографіями з гугла. Де той рефрижератор досі продається, як і джип на іншому континенті. І продавці теж в шокові. І навіть сухпайки з гугла, Боже ж ти мій.

А коли тебе викривають на брехні за брехнею, закрити акаунт, бо навколо вороги і заздрісники, от", – написала журналістка "Громадського" Мар’яна П’єцух.

"Віра Хвуст збирає чималі гроші, не надає ніяких підтверджених звітів ніколи, а зараз взагалі спливла дуже цікава інформація – машини, на які збирала і які начебто купила для ЗСУ Віра, виявились і надалі в продажу: одна в Мексиці, інша в Бельгії.

Віра тре коменти і пости, зняла можливість тегати себе і не відповідає на питання", – написала користувачка Олена Буланова та позначила у дописі Національну поліцію.

Що сталося?

Волонтерка відкривала збір на евакуацію людей з Маріуполя, продуктові набори, медикаменти для дитини, автомобілі для бійців і навіть рефрижератор.

Нещодавно Хвуст написала, що джип за понад 68 тисяч грн доставили з Мексики та відправили військовим, попередньо відремонтувавши.

Однак наразі ця машина у продажі в Мексиці, а обіцяний рефрижератор – у Бельгії.

Скріншоти зі сторінки волонтерки, а також з сайту, де продається машина, опублікувала користувачка Anna Bon.

Сама Віра Хвуст стверджує, що машини переганяли з Німеччини.

Також вона надала текстовий коментар нібито від водія, сторінка якого наразі закрита.

Також волонтерка публікувала звісти про кілька автівок – Jeep (який нібито придбала за власний кошт) і Chevrolet. Фото останнього жінка додала до допису, у якому відреагувала на скандал.

Однак користувачка Олена Буланова знайшла обидві машини у продажу в Італії.

"А от посилання на ці авто на сайтах продажу автомобілів. Вони досі продаються в Італії. Продавець ні сном ні духом, що їх виявляється вже викупили у нього для фронту", – каже жінка.

Це також підтвердила Жанна Саган, яка опублікувала листування з продавцем однієї з автівок:

Також користувачка Марічка Криштопа опублікувала скріншот зі сторінки Віри Хвуст, де прикріплене фото продуктового набору. Однак таке саме фото виявилося на порталі Shutterstock.

Після скандалу в соцмережах волонтерка закрила свої профілі.

У коментарях до допису Мар'яни П'єцух журналістка Олександра Горчинська опублікувала кілька скріншотів зі сторінки Хвуст. Скріншот допису-пояснення також оприлюднила Олена Буланова.

Віра Хвуст заявила, що припиняє приймати запити на допомогу.

"Відсьогодні я більше не приймаю запити на допомогу. Ні фінансову, ні обладнання/техніка/амуніція, ні допомога виїхати з окупації...

У мене на карті досі гроші для Христі та Оксанки, тож я радо поверну тим, хто донатив. Принижувати людину, знаючи її ситуацію – я не хочу. Тим паче перед такими пані. А тому ми самі справимось з цим питанням, ніколи не пізно зробити розпродаж майна на користь інших", – написала жінка.