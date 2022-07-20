Ухилянт заявив у поліцію на шахраїв, які не зробили фальшиві документи для перетину кордону

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 липня 2022

Шахраї двічі ошукали чоловіка з Києва, який намагався купити підроблені документи для перетину кордону. 

Ухилянт витратив понад 80 тисяч гривень. 

Через це чоловік звернувся до правоохоронців, повідомляють у Нацполіції.

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До правоохоронців на Тернопільщині звернувся 31-річний киянин і повідомив, що шахраї двічі ошукали його. Він хотів підробити документи для виїзду з країни. 

 Фото: mizar_219842 / Depositphotos

Спершу чоловік оплатив 1,5 тисячі доларів за фальшивий студентський квиток. Коли він перевів їм гроші, "виконавці" перестали відповідати на повідомлення.

Тоді киянин вирішив придбати інший документ – медичну довідку про непридатність до військової служби. Її вартість сягнула 37 тисяч гривень. Аферисти знову перестали комунікувати із "замовником" після отримання грошей.

У Нацполіції відкрили кримінальну справу за статтею "Шахрайство". За це аферистів можуть оштрафувати на суму близько 34 тисяч гривень.

Проте якби чоловік отримав підроблені документи, які б виявили на кордоні, його могли б ув'язнити на строк до 2 років.

Нагадаємо, що за ухилення від мобілізації також передбачена кримінальна відповідальність. Але це не звільняє їх від повторного отримання повісток та призову до армії.

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