У Києві поліція викрила "волонтерів", які привласнювали зібрані на лікування дітей гроші

У Києві поліція викрила трьох людей, які привласнювали внески українців на допомогу хворим дітям.

Зловмисники організували мережу кол-центрів, звідки диспетчери телефонували людям та просили гроші на лікування дітей, повідомили у поліції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у шахраїв понад 600 тис. гривень, 2,4 тис. євро, 900 доларів США, 124 мобільних телефони, 15 ноутбуків, банківські картки, флеш-накопичувачі та чорнові записи.

Підозрюваними виявились мешканці столиці: двоє чоловіків 1985 та 1988 років народження, а також жінка 1991 року народження.

Спільники провели набір так званих операторів, які телефонували громадянам



Очільник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що зловмисники орендували приміщення, обладнали його необхідною технікою та організували там кол-центри, звідки здійснювались дзвінки.

"Учасники злочинної групи зареєстрували благодійні організації та створили сайти з інформацією про збір грошей на лікування дітей.

Далі спільники провели набір так званих операторів, які телефонували громадянам та закликали зробити благодійні внески. Для перерахування готівки вони вказували реквізити фейкових благодійних організацій. Усі зібрані пожертви шахраї витрачали на власні потреби", – говорить він.

Усі зібрані пожертви шахраї витрачали на власні потреби

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України: шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Правоохоронці вилучили 124 мобільних телефони, банківські картки та чорнові записи

Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

"На даний час злочинну діяльність кол-центрів припинено і тривають процесуальні дії щодо документування та зібрання доказової бази відносно інших причетних до кримінального правопорушення осіб. Триває досудове розслідування", – додав генерал поліції.