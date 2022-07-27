У Києві чоловік курив на балконі і спалив 10 квартир

Яна Осадча журналіст
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27 липня 2022

Мешканець Дніпровського району Києва курив на балконі, не погасив недопалок, кинув його на підлогу і пішов спати.

На балконі знаходилися текстильні матеріали, які загорілися, повідомляють у прокуратурі Києва.

Пожежа швидко розповсюдилася на верхні поверхи та призвела до загоряння 10 квартир у будинку. Мешканка однієї з них, рятуючись від полум’я, вистрибнула з вікна третього поверху та отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Матеріальні збитки, завдані мешканцям будинку, складають близько 1,5 млн гривень.

 Пожежа швидко розповсюдилася на верхні поверхи та призвела до загоряння 10 квартир у будинку

Винуватцю пожежі висунули звинувачення за ч. 2 ст. 270 КК України: порушення правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків.

 Так виглядає балкон курця

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

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