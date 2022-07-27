Чи справді військовим скасували додаткові виплати? Пояснює РНБО

7 липня Кабмін змінив деякі норми щодо виплат військовослужбовцям під час воєнного стану.

Згодом у соцмережах з’явилася інформація, що Кабмін урізав зарплату і скасував додаткові виплати військовим Збройних сил.

У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони спростували цю інформацію.

Міністерство внутрішніх справ, РНБО та адвокат юрфірми "Міллер" Андрій Новак роз’яснили, що насправді буде з виплатами військовим.

Фото: Сили ТрО ЗСУ/Facebook

Нова постанова Кабміну №793 від 7 липня вносить зміни до Постанови №168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" від 28 лютого.

Але ці зміни НЕ скасовують виплати військовослужбовцям, кажуть у РНБО.

"Кабмін не скасовував виплати військовослужбовцям і не урізав їхні премії. Постанова КМУ №793 стосується тільки працівників Державної кримінально-виконавчої служби України", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Що змінилося?

Додаткові виплати будуть отримувати лише ті працівники Державної кримінально-виконавчої служби України, які працюють у зоні бойових дій чи в окупації.

Деяким військовим будуть нараховувати додаткові виплати (до 30 тисяч або до 100 тисяч грн) залежно від часу та місця несення служби.

Раніше військові отримували зарплату та додаткові виплати (30 тисяч або 100 тисяч).

У новій постанові вказано, що тепер військові, які отримували 30 тисяч, можуть отримувати до 30 тисяч або до 100 тисяч.

Деяким військовим мають нараховувати цю суму пропорційно до часу службу, залежно від місця несення служби.

"Так, запроваджено норму виплати до 30 тис. гривень пропорційно часу служби в розрахунку на місяць, а також залежно від місця несення служби та району ведення бойових дій.

Саме це дозволить застосувати справедливий підхід до оплати праці та усунути зрівнялівку, здійснювати виплати особовому складу залежно від складності виконуваних завдань", – наголошують у МВС.

Однак у відомстві заявили, що ці зміни НЕ стосуються військових ЗСУ.

Пропорційні виплати додаткової винагороди будуть застосовуватись для:

Національної гвардії України;

Державної прикордонної служби;

Національної поліції;

осіб цивільного та начальницького складу цивільного захисту ДСНС.

Також у РНБО нагадали, що в Україні з 19 липня скасували обов’язкову виплату середньої зарплати мобілізованим працівникам підприємств.

Таким працівникам будуть платити за рахунок коштів Держбюджету – роботодавець зобов’язується лише зберігати за мобілізованим робоче місце.