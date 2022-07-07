Потрапив в полон, загинув чи зник безвісти: що робити родинам військових та як отримати компенсацію?

В умовах війни українські військові, які захищають Україну, перебувають в постійній небезпеці.

Родини нерідко стикаються з проблемами, коли намагаються дізнатись про долю своїх захисників.

Для цього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими створив дорожню карту для родин військових, які загинули в бою, потрапили в полон чи зникли безвісти.

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"УП. Життя" публікує основні тези з інструкції для родичів.

Що робити, якщо родич-військовий потрапив до полону, загинув або пропав безвісти

Інформація та дані, які має знати родина про родича в лавах ЗСУ, ТрО, Нацполіції чи СБУ:

ПІБ, дата народження та копія паспорта;

контактні дані військкомату та військової частини;

номер військової частини чи підрозділу;

посаду, звання та військово-облікову спеціальність;

ідентифікаційний номер, номер військового квитка;

ПІБ та контакти колег по службі, побратимів;

телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.

Також родинам радять домовлятися про постійний контакт, зокрема військовий має повідомляти про своє актуальне місце перебування (населений пункт, але без точної локації).

Також захисникам потрібно повідомляти про періоди, коли вони орієнтовно не зможуть виходити на зв'язок.

Що робити, якщо ви втратили зв'язок із захисником?

Якщо ваш родич кілька днів не виходить на зв'язок, потрібно з'ясувати всі обставини:

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сконтактуйте з побратимами, колегами по службі або ж командиром;

якщо в частині вам повідомили, що військовий знаходиться на бойовому завданні, зберігайте спокій та очікуйте на зв'язок.

Що робити, якщо родич "зник за особливих обставин"?

У цьому випадку йдеться про те, що людина зникла через військові дії.

Військовий в такому випадку має особливий статус, а члени родини мають юридичне право на отримання інформації про місце перебування, обставини загибелі або місце поховання.

Що робити, якщо родич зник в ході бойових дій?

У випадку тривалої втрати зв'язку (3 дні і більше) потрібно зв'язатись із військовою частиною, командиром або побратимами та з'ясувати причину тиші.

Якщо вдалось отримати усну інформацію, що захисник зник безвісти, потрібно одразу дізнатися місце останнього перебування та що передувало зникненню.

Максимально точно встановіть та зафіксуйте останні координати родича, після чого з ним було втрачено зв'язок.

Зв'яжіться із військкоматом та перевірте, чи отримали там повідомлення про статус зникнення безвісти.

Можна звернутись і до інших установ, в яких служить ваш родич: головні управління Нацполіції, СБУ, ДСНС або інших.

Також по допомогу можна звернутись до офіційних Telegram-каналів та сервісів.

При цьому не потрібно розповсюджувати інформацію про захисника у соцмережах, особливо вказувати його можливе місцезнаходження, оскільки це може створити загрозу для життя.

Ви зібрали всю необхідну інформацію про захисника. Що робити далі?

Потрібно подати заяву про розшук зниклої безвісти особи за особливих обставин до Нацполіції, зробити це можна так:

письмово, безпосередньо у відділку поліції;

зателефонувавши на гарячу лінію: 089 420 18 67;

надіславши лист на електронну пошту: rozshuk_znyklyh@police.gov.ua

скориставшись чат-ботом.

Після цього потрібно зафіксувати номер заяви, а після направлення отримати витяг з ЄРДР.

Протягом 24 годин від отримання заяви Нацполіцією захисника внесуть до реєстрів і він офіційно стане зниклим безвісти з дати подання заяви.

Якщо поліція дізнається про те, що військовий перебуває у полоні, заручниках або ж є загиблими, тоді справа передається до СБУ.

В такому випадку родині варто звернутись до СБУ, щоб дізнатись контакти слідчого у справі.

Для пришвидшення пошуків можна також звернутись до:

Червоного хреста,

Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,

Національного інформаційного бюро.

Контакти установ, до яких можна звернутись

Що робити, якщо захисник перебуває у статусі зниклого безвісти більше 6 місяців?

Якщо захисник зник безвісти більше ніж на 6 місяців, родина може звернутись до суду із заявою про визнання його померлим та надалі вимагати отримання відповідних виплат.

Родич потрапив у заручники. Що робити?

Якщо вашого родича взяли в полон, для початку потрібно з'ясувати усі можливі подробиці: місця перебування, інформацію про координати, зібрати всі можливі факти і докази, необхідні для розшуку людини – скріншоти повідомлень, аудіозаписи розмов, відео.

Після цього потрібно:

звернутися до Об’єднаного центру при СБУ за контактами: +38 (067) 650 83 32; +38 (098) 087 36 01 або листом на ел. адресу: united.centre.ssu@gmail.com;

подати заяву до поліції, зафіксувати реєстраційний номер заяви, а також забрати витяг із ЄРДР, де буде ПІБ слідчого;

у разі потреби разом із заявою до поліції подати біологічний зразок ДНК для подальшого їх порівняння. Зразки беруть у біологічних батьків або дітей;

після цього поліція передає подібні справи до СБУ, куди родині потрібно звернутися, щоб отримати ПІБ слідчого у справі для подальшої взаємодії з ним;

розпочати вести "щоденник" із важливою інформацією про вашого родича: загальну інформацію та як опинився в полоні. Після цього туди записуються усі дії, які ви робитимете для отримання інформації, і короткі зведення після телефонних розмов чи спілкувань.

Що робити, якщо родич загинув на війні?

Якщо ви дізналися про смерть вашого родича, потрібно дізнатись усі подробиці і координати.

Звернутися до відділення Нацполіції за місцем проживання, справу потім передадуть до СБУ.

Дізнатися в СБУ номер справи та ПІБ слідчого для комунікації.

Звернутися до військкомату та перевірити наявність Акту про настання смерті.

Якщо у військкоматі відсутня інформація про статус військового, потрібно звернутися до командира частини з проханням надати відповідне повідомлення.

Якщо ви самостійно з’ясували, що тіло знаходиться на окупованих територіях за допомогою фото чи відео, для подальшого обміну потрібно:

повідомити організації, де ви заповнювали анкети (НІБ, Червоний хрест тощо);

повідомити військкомат, СБУ і Нацполіцію;

повідомити військову частину, попросити надати Акт про настання смерті;

повідомити Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

повідомити слідчого у справі (відповідно до вже поданої вами заяви до поліції);

організувати збір ДНК.

відстежувати інтернет-ресурси ворога, де може бути інформація про тіла забрані ними;

повідомляйте про зміни установам, з якими взаємодієте.

Якщо ви отримали Акт про настання смерті від військкомату, СБУ чи Нацполіції, його недостатньо для отримання Свідоцтва про смерть.

Потрібно отримати рішення суду і після цього звертатися до РАЦС, де вам і мають видати свідоцтво державного зразка.

У суді вам потрібно скласти заяву та додати докази про настання смерті (Акт про настання смерті, фото, посилання на чат тощо). До заяви додати копії документів.

Родич загинув, тіло забрали та ідентифікували. Що далі:

уточнити дату та час доставлення;

узгодити з військовим комісаром, представниками місцевою владою час та порядок поховання;

зібрати документи для оформлення допомоги на поховання;

зібрати документи, необхідні для призначення пенсії сім'ї загиблого військовослужбовця;

зібрати документи, необхідні для оформлення одноразової грошової допомоги у зв'язку із смертю військового.

Які пільги може отримати родина військового?

Сім'ї загиблого військового має право на отримання соціальних пільг: на оплату комуналки, побутові послуги, медичне обслуговування.

Родині військового, який потравив в полон або зник безвісти, проводяться виплати згідно з постановою Кабміну.

Хто з родини має право на грошове забезпечення:

дружина чи чоловік, а в разі відсутності – повнолітні діти, які проживають разом із військовим;

законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей чи дітей з інвалідністю – незалежно від їх віку;

люди, які перебувають на утриманні військового;

батьки, які отримають виплати рівними частками, якщо військовий не у шлюбі і не має дітей.

Що потрібно для отримання одноразової грошової допомоги при загибелі

У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими претендентами.

Виплата грошей сім'ї захисника, який потрапив у полон, здійснюється за заявою на ім’я командира військової частини через військкомати, Нацполіцію чи СБУ в залежності від місця служби.

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї;

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія довідки про ідентифікаційний код.

Командир військової частини протягом 15 днів розглядає документи та ухвалює рішення про виплату або відмову. Про це родичів мають сповістити письмово.

У разі загибелі військового сім'ї захисників на час дії воєнного стану мають право на одноразову грошову компенсацію в розмірі 15 млн грн.

Одноразові виплати також виплачуються і через загибель від захворювання на військовій службі у розмірі 1,8 млн грн та внаслідок нещасного випадку – у розмірі 1,2 млн грн.

Також виплати передбачені через отриману інвалідність: