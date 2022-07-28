"Дія" для освітян": в Україні з’явиться електронна система з освітніми реєстрами

Для українських освітян створять єдину електронну систему з усіма освітніми реєстрами.
Верховна Рада вже ухвалила відповідний законопроєкт №7396, повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.
Вона також порівняла систему з цифровою платформою державних послуг "Дія".
"Створюємо свою "Дію" для освітян! Вчора ухвалили законопроєкт (№7396), який допоможе об'єднати всі освітні реєстри в єдиній електронній системі. У ньому йдеться про розширення можливостей державної інформаційної системи "Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту" (АІКОМ)", – розповідає Гришина.
|Фото: eabff/Depositphotos
За її словами, електронна система пов’яже між собою всі дані та реєстри, тож необхідну інформацію можна буде легше знайти, адже вона розміщуватиметься в одному місці.
"Це значно полегшить життя як самих освітян, так і учнів та їхніх батьків. Наприклад, щоб перевести дитину в іншу школу батькам школяра не потрібно буде збирати стоси паперів – всі дані будуть в АІКОМ", – підкреслила нардепка.
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Крім того, е-система міститиме інформацію про те, скільки дітей навчається в тому чи іншому регіоні, що дозволить справедливо розподіляти освітню субвенцію, замовляти підручники тощо.
Також АІКОМ забезпечить ведення в електронній формі ділової документації та подання звітності закладами освіти.
Гришина прогнозує, що у майбутньому ця електронна система може слугувати основою для запровадження освітніх послуг у "справжній" Дії.
"Через застосунок можна буде, наприклад, перевестися в інший заклад освіти або стати у чергу до дитячого садочка", – розповідає голова підкомітету з питань вищої освіти.
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