Sit like a girl: українки запустили флешмоб на підтримку Зеленської після критики фотосесії

В українських соцмережах розкритикували президентське подружжя після фотосесії в журналі Vouge.

У відповідь на це в соцмережах запустили флешмоб на підтримку першої леді Олени Зеленської.

Фотосесія знайшла одночасно як критиків, так і прихильників.

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Українці сперечались щодо доречності такої фотосесії під час війни та її користі для створення необхідного образу президентського подружжя в суспільствах західних країн.

Фото: Олена Зеленська

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Однак критика однієї фотографії, на якій Олена Зеленська сидить із розставленими ногами, змусила багатьох українських жінок виступити з підтримкою першої леді.

У Facebook українки запустили флешмоб #sitlikeagirl, в якому ділились власними думками через позу Зеленської для фото.

"На жаль, нападки на "не таку" позу Зеленської на обкладинці Vogue цілком логічні в суспільстві, де ок розказувати 3-річним дівчатам, що "соромно", "трусики видно", "дівчаткам так не можна", – вважає Halyna Tanay.

Фото: Halyna Tanay

"Так, я обурена хейтом Олени Зеленської "як вона сидить" і ще більше хейтом Енні Лейбовіц "як ви посміли так посадити першу леді".

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Очевидно забуваючи, що наша країна тримається у нинішній війні, бо посміла бути такою, якою від нас не очікували", – каже Ivanna Kobernik.

Фото: Ivanna Kobernik

"Сиджу на фото, сиджу на сходах, сиджу на сцені, на лавах, на землі, на траві, на обличчях... Саджу інших. То який там хештег відповідає на питання як мені сидіти?", – написала реперка Альона Альона.

Фото: Alyona Alyona

"Насправді ж пекельний кейс про срач довкола обкладинки – не про першу леді. Це про те, що в нас дуже люблять плюватися, коли мова заходить про права жінок ("та робіть що хочете, хто вам не дає").

Але потім раптом із якогось дива всі на повному серйозі обговорюють фото жінки й чому в неї саме така поза, а не інша", – каже Victoria Kobyliatska.

Фото: Victoria Kobyliatska

Спеціалістка з етикету та ділового протоколу Анна Чаплигіна вважає, що така поза першої леді була обрана під час фотосесії не випадково, адже вона несе "бойовий" посил країнам Заходу.

"Ця поза за своєю природою бойова (в історичному контексті її б назвали чоловічою). Тому що саме з цього положення найлегше рвонути вперед і знести другу людину всім своїм корпусом (ця готовність на рівні тіла і зчитується).

Саме в цьому положенні у вас захищені всі вразливі місця – статеві органи, живіт та груди", – каже вона.

Нагадаємо, авторкою знімків є легендарна американська фотографка Енні Лейбовіц, яку на початку липня помітили в Києві.