Wi-Fi, аптечка і каремат: у ДСНС озвучили вимоги до шкільних укриттів

Новий навчальний рік розпочнеться офлайн лише у закладах освіти з належно облаштованими укриттями.

Міністерство освіти і науки опублікувало повний перелік рекомендацій щодо організації укриттів, розроблених Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Передусім, укриття мають розміщуватися у підвальному (підземному) приміщенні, на цокольному чи на першому поверсі навчального закладу. В останньому випадку – за умови забезпечення огороджувальними будівельними конструкціями.

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Важливим є те, що укриття повинно розташовуватися у складі основної будівлі школи/університету або у безпосередній близькості до закладу (до 100 м). У разі повітряної тривоги учні та вчителі повинні мати змогу якомога оперативніше дійти до нього.

Також укриття повинні відповідати таким вимогам:

не розміщуватися поруч із великими резервуарами, що містять небезпечні хімічні, легкозаймисті, горючі та вибухонебезпечні речовини, водопровідними та каналізаційними магістралями;

не мають зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

бути забезпеченими електрикою, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації. Якщо водопостачання та каналізації немає, то повинні бути окремі приміщення для встановлення виносних баків;

не повинні мати великих отворів у зовнішніх огороджувальних конструкціях. Усі наявні отвори (крім дверних) необхідно закласти мішками з піском або ґрунтом, бетонними блоками, цегляною кладкою тощо;

мати не менше ніж два евакуаційні виходи, один з яких може бути аварійним;

через укриття не повинні проходити водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж). Приміщення повинні мати рівну підлогу, придатну для встановлення місць для сидіння та лежання;

в укриттях у жодному разі не можна зберігати легкозаймисті, хімічні та радіаційно небезпечні речовини, а також небезпечне обладнання, яке не підлягає демонтажу, зокрема, у термін до 24 годин;

висота такого приміщення, зокрема дверних отворів, має становити не менше 1,8 – 2 м, а ширина не менше ніж 0,8 – 0,9 м. Водночас неприпустимо, щоб будівельні конструкції або інженерні комунікації перетинали дверні отвори;

отвори при входах/виходах мають закриватися посиленими дверима з негорючих матеріалів (металевими або дерев’яними, оббитими залізом) чи захисними екранами (кам’яними, цегляними, залізобетонними) на висоту не менше 1,7 м;

основні приміщення, призначені для укриття населення, повинні бути забезпечені примусовою або природною вентиляцією;

укриття має відповідати санітарним та протипожежним нормам.

У ДСНС наголошують, що обладнання укриттів розраховується на безперервне перебування людей впродовж не менше 48 годин. У зв'язку з цим такі приміщення обов'язково необхідно забезпечити:

місцями для сидіння (лежання). Можна використовувати наявні у закладі освіти стільці, лавки чи ліжка, спортивні мати, каремати;

ємності з питною водою (одна особа/2 л на добу);

контейнери для продуктів харчування;

виносні баки для нечистот, які щільно закриваються (для неканалізованих будівель і споруд);

резервне штучне освітлення (електричні ліхтарі, свічки, гасові лампи тощо) та електроживлення;

вогнегасники;

аптечки із засобами надання медичної допомоги;

засоби зв’язку та оповіщення: телефон, радіоприймач, інтернет, рекомендовано встановлення Wi-Fi пристроїв;

шанцеві інструменти (лопати штикові та совкові, ломи, сокири, пилки, ножівки тощо).

Важливо! Однією з вимог до укриттів є дотримання правила – не менше метра на людину.

Біля вхідних дверей необхідно розмістити табличку розміром 50х60 см із написом "Місце для УКРИТТЯ", а також адресою місця розташування споруди, її балансоутримувача та місця зберігання ключів.

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