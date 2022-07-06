Батьки пропонують заборонити очне навчання до завершення війни

В Україні створили петицію про заборону очного навчання в усіх закладах освіти до закінчення війни.

Звернення зареєструвала Марія Горшенева на сайті петицій 8 червня. Менш ніж за місяць документ підписали майже 26 тисяч людей.

Авторка наводить 6 аргументів проти повернення дітей до навчальних закладів.

Велика кількість зруйнованих шкіл та дитсадків. В Україні цей показник від початку повномасштабного вторгнення сягнув 20% від загальної кількості.

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Відсутність бомбосховищ в усіх закладах освіти. Крім того, у будівлях бувають вузькі коридори та сходові прольоти.

Неспівмірна відповідальність.

"Якщо говорити про початкові школи та дитсадки, то вік учнів вимагає ще більшої уваги викладачів та вихователів під час екстрених подій. 1 вихователь/викладач на 15 учнів – нормальна пропорція відповідальності?", – зазначає авторка петиції.

Емоційна напруга.

Тривалість повітряних тривог.

Марія Горшенева наводить приклад тривоги за 6 червня в Києві. Вона розпочалась о 10:21 і тривала до 13:09.

"Що учням робити 2 години 48 хвилин в сховищі? Як при цьому триватиме навчальний процес? Чи можливо проводити уроки в сховищі для всіх учнів/студентів одночасно?", – запитує вона.

Для онлайн-навчання потрібен лише один пристрій, а не безліч різноманітної канцелярії. На думку авторки петиції, це також актуальне питання для сімей, які втратили житло або евакуювались за кордон.

На разі петиція очікує на розгляд, оскільки вже зібрано більше за потрібну кількість голосів.

Нагадаємо, новий навчальний рік для студентів рекомендують розпочати раніше, ніж для школярів.

При тому кожен навчальний заклад, в якому планують відновити офлайн навчання, має мати укриття.