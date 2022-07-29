Побачення на благо ЗСУ: стартувала друга хвиля аукціону зустрічей ZSU Meet

Завдяки аукціону зустрічей, консультацій та побачень ZSU Meet вдалося зібрати 79 тисяч за тиждень на дрон та пікап для військових Збройних сил України.

Креативна ідея пришвидшила збір коштів, тому організатори оголосили про другу хвилю благодійних побачень.

Ідею реалізували двоє українок – Леся Хомʼяк та Віка Савчук. Вони мали ціль зібрати 240 тис. гривень, щоб купити два дрони для бригади швидкого реагування їхнього друга.

Спершу дівчата запросили своїх друзів і знайомих підтримати ініціативу, щоб дозбирати потрібну суму коштів. До аукціону доєднались і відомі люди, наприклад, засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко, а також радіоведуча Алла Кошляк та акторка Юлія Федорець.

Лоти для зустрічей. Скриншот з Instagram

"Багато наших друзів або служать у лавах ЗСУ, або ж волонтерять. Їм постійно потрібні кошти на закупівлю техніки, спорядження та аптечок, це вимагає великих бюджетів. Тому плануємо продовжувати аукціон ZSU meet і передавати їм гроші, щоб допомагати боротися за волю та незалежність України", – говорять організаторки аукціону.

Як долучитися до аукціону?