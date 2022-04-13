Відверті фото взамін на гроші для ЗСУ. Як працює рух Теронліфанс

Дівчата і хлопці відправляють один одному свої відверті фото (їх ще називають нюдси або хтивки). На таких світлинах заробляють, зокрема на платформі Onlyfans.

Українці взяли цю ідею за основу, щоб допомогти ЗСУ. Група волонтерів робить і надсилає хтивки в обмін на пожертви для армії. Фото зазвичай мають еротичний характер або відображають частини тіла, але не є порнографією.

"УП.Життя" поспілкувалися з засновницями та учасниками цього руху. Їх об'єднує любов до естетичних фото та розуміння, що це одна з можливостей допомогти військовим та наблизити перемогу.

Як Настя з Білорусі та Настя з Києва заснували Теронліфанс

Дві Насті заснували рух теронліфанс у перших числах березня. Вони є давніми подругами, хоча одна жила у Білорусі, а інша – в Києві.

Коли розпочалась війна, білоруска відпочивала у Хорватії, а українка – сиділа у Києві під обстрілами. Подруга кинула усі сили на пошук транспорту: обдзвонила перевізників, звернулась до друзів та залучила свою Twitter-авдиторію.

"У мене досить велика аудиторія у Twitter. Тому я написала пост і жартома додала, що скину нюдс тому, хто знайде транспорт для моєї подруги. Її знайшли за 5 хвилин. Я, як людина слова, закинула своє фото.

Але наступного ранку в особистих повідомленнях було безліч звернень від підписників. Вони писали, що готові скинути мені грошей для еміграції в обмін на особисті фото. Потреби у фінансовій допомозі я не мала, тому попросила скидати гроші на ЗСУ", – розказала Настя з Білорусі.

Подруги між собою стали жартувати, що це як поєднання тероборони і Onlyfans. Так і поєднали у Теронліфанс. За перші кілька днів, коли Насті розсилали лише свої фото за донати для армії, вони зібрали близько 200 тисяч гривень.

"Ми не просто обговорювали, а підбивали одна одну до реалізації теронліфанс. Зійшлись на тому, що варто спробувати. Якщо вийде корисно – будемо раді.

8 березня я намалювала логотипчик, Настя зробила текст. Так і запустилися", – додає друга Настя.

Дівчина розказала, що першим з її друзів допис про теронліфанс лайкнув російськомовний знайомий з США. Тож це повідомлення побачили його англомовні підписники, аудиторія показів розширялась, почали звертатися й перші волонтери.

Робота чи розвага?

У Насті з Білорусі є основна робота – вона працює у сфері піару та SMM в індустрії комп'ютерних відеоігор. Тож її акаунт до війни та реалізації ідеї був професійним інструментом.

"HR моєї компанії написали мені в перші дні моєї витівки. Вони зібрали цілу комісію, щоб перевірити всі фото в рамках теронліфансу на предмет порнографії. Колеги зробили це, щоб убезпечити мене та компанію від проблем з кіберполіцією.

Але після аналізу всіх знімків, вони сказали мені: "Мала, в журналах знімки відвертіше публікують", – розказує вона.

А от для іншої Насті теронліфанс став основним видом діяльності, бо вона втратила роботу ще до війни. Впродовж дня дівчина займається організаційними справами, перевіряє номери чеків та відправляє фото донаторам.

"Нам доводиться фільтрувати фото та учасників, бо вже з'явилися двійники та фейкові акаунти. У нас є й чорні списки донаторів, які себе погано ведуть", – сказала Настя.

Вона додала, що усі фото мають естетичний, а не відвертий характер.

"Так, є дівчата, які роблять фото у білизні, але є й ті, хто фотографує, наприклад, ключицю чи плече. Хлопці теж люблять фотографувати ключиці, а ще – вени на руках, мужнє підборіддя.

Мотивація у хлопців така сама, як у дівчат – допомогти," – підкреслила дівчина.

У команді волонтерів, які скидають свої фото, зараз 20 дівчат та 7 хлопців. Тимчасово нових учасників не приймають.

Фото учасника руху Теорнліфанс

Андрій, Валерія, Констянтин та Арина

Спілкуватися з журналістами більш охоче погодилися хлопці.

Наприклад, Андрій – молодий та безробітний хлопчина. Він побачив інформацію про цей рух в одному з пабліків. Тоді в хлопця навіть не було акаунта в Twitter. Він зареєструвався, сам скинув гроші, а тоді вирішив приєднатися до Теронліфанс.

"Я був проактивним і до війни. Коли ж вона почалася – шукав, де можу бути ефективним. Починаючи від зборів потрібних речей та плетіння сіток, до пошуку матеріалів для "Бандера смузі".

Коли натрапив на дівчат з теронліфанс, то подумав, що теж хочу спробувати. Я мав гарні фото, які робив для дівчини, але, виходить, для допомоги ЗСУ, бо це єдиний формат фінансової допомоги, яку я зараз можу надати нашій армії", – розказав він.

Перший чек був на 1000 гривень. Андрій зазначає, що той донат був від хлопця.

"Тут нема нічого такого: хлопцям також подобаються естетичні гарні фотографії, так само, як дівчатам подобаються жіночі", – каже юнак.

Валерія не вела Twitter до початку повномасштабної війни.

"Але якось так вийшло, що вирішила запостити кілька нових фото, серед яких були і хтивки, додала кілька хештегів, і на мене стали активно підписуватись люди.

Завдяки хештегам я побачила, що дівчатка заснували рух Теронліфанс. Я почитала про це, подивилась статистику і зрозуміла, що це дійсно геніальна ідея", – розповідає Валерія.

Вона – студентка, без роботи чи фінансових накопичень, тому такий спосіб допомогти у зборі коштів їй дуже подобається.

"Спершу дуже переживала, але за добу я назбирала понад 10 тисяч гривень. За другу – понад 50 тисяч гривень. Після цього будь-який сором пропав".

За тиждень дівчина назбирала донатів на суму понад 200 тисяч гривень.

"Приємно, що мене підтримав мій хлопець, мама, подруги. Я дійсно рада, що вирішила приєднатися до цього руху", – додає вона.

Валерія зазначає, що у перший день вона просиділа в Twitter 8 годин. Тому вважає, що це повноцінна робота, адже треба постійно відповідати на повідомлення і вести підрахунок коштів.

Дівчина додає, що аудиторія звузилась: раніше за годину надходило до 20 запитів, зараз – лише 5. Крім того, база донаторів сформувалась – є люди, які надсилають гроші щодня, а часом й кілька разів на день.

Фото учасниці руху Тероннліфанс

Костянтин був і є активним користувачем Twitter. Він познайомився з Настею, засновницею, ще 3 роки тому. Тож ще на початку формування руху він вирішив допомогти.

"Крім того, що я підтримую державу та армію, працю на благо економіки, дуже хочеться робити більше. Я побачив, що дівчата створили рух, який резонує з моїми прагненнями, та є доступним і прийнятним для мене форматом", – зазначає хлопець.

Одним з основних мотивів участі Кості є розширення авдиторії та залучення більшої кількості людей до споглядання естетики чоловічого тіла.

"Вживання в одному реченні фраз "чоловічий" та "контент ню" здебільшого стигматизоване. Його часто-густо ототожнюють з відсутністю будь-якої естетичної складової.

В інтернеті поширеною практикою серед чоловіків є надсилання дікпіків (фотографія чоловічого статевого органу). Тож простору для креативу чи естетики дуже мало. Для мене "ню" як концепт – це про естетику тіла, лінії, форми", – розказує Костянтин.

Перший донат був від дівчини.

"Вона була цілком задоволена результатом своєї інвестиції в армію і навіть не підозрювала, що чоловічі нюдси можуть бути настільки "вау". Мені було приємно отримати таку оцінку", – ділиться радістю хлопець.

Він додає, що доволі прискіпливо ставиться до власних фото.

"Не можу сказати, що вони феноменальні. Але якщо це допоможе ЗСУ, то чом би й ні?", – питається Костя.

Арина була активною користувачкою Twitter ще до війни та за кілька тижнів познайомилась з Настею з Білорусі.

"Я бачила, що вона організовує рух, але особисто я приєдналась за кілька днів. Насамперед, бо це мотивує хлопців, а я маю багато хтивок", – розказує Арина.

Дівчина ділиться, що їй було морально важко через те, що у неї не було можливості якось допомогти військовим.

"За станом здоров'я я не можу бути донором, крім того, я не маю достатньо фізичної підготовки, аби доєднатися до тероборони", – зазначає вона.

Попри певну розкутість перед камерою, дівчині буває складно познайомитись з хлопцями та відбудовувати комунікацію.

"Я люблю кидати собі виклики і пропрацьовувати свої страхи. Тож можна сказати, що ці дві мотивації мене й привели до лав волонтерів теронліфанс", – додає Арина.

Перший донат був на 8,8 тисячі гривень, тоді на 9 та 11 тисяч. Після того Арина зрозуміла, що може ефективно допомагати саме так.

Проте були й неприємні моменти. Наприклад, коли про рух написали в кількох російських пабліках. Дівчатам і хлопцям почали писати багато неприємних речей, активізувалися шахраї, скидали підроблені квитанції.

Але були й смішні моменти, згадує дівчина:

"Якось задонатив мене хлопець і пише: "мені твоя хтивка не потрібна, напиши мені свій діагноз спини".

А ще навколо руху об'єдналось дуже багато класних людей. Хтось написав для нас кілька ботів та наші донатори, які щодня допомагають фінансово.

Фото учасника руху Теронліфанс

Фото на фото: як отримати задоволення і водночас пожертвувати на армію

За 1 свіжий (не більше доби) скрін донату можна отримати 1 нюдс від однієї дівчини або хлопця.

Схема така: треба відправити пожертву для української армії. Для цього підійде будь-який донат – від спецрахунку ЗСУ у Нацбанку та великих фондів. Перелік організацій та реквізитів за посиланням тут.

Після перерахування відправки грошей, треба зробити скриншот транзакції та відправити одній із дівчат, яка є у списку Теронліфанс у Twitter.

У цей час волонтерки перевіряють пожертви за номером у списках фондів.

"Спочатку ми вручну вбивали номери чеків для перевірки справжності платежів. Нещодавно волонтери зробили нам бот у Telegram, який дозволяє нам перевіряти ці квитанції на справжність набагато швидше", – розповідає організаторка Настя.

Через невеликий проміжок часу ви отримуєте фото.

Найменший донат був на 50 гривень, найбільший – на 24,5 тисячі доларів. В середньому пожертва становить близько 100 доларів. Зараз учасники не приймають пожертви менше, ніж 300 гривень.

Гроші переважно скидають українці, які перебувають за кордоном. Але іноземці теж підтримують ЗСУ через Теронліфанс. Наприклад, французи, німці, а також потім підтягнулися донатори з Нідерландів, Естонії тощо.

"Були навіть росіяни, прости Господи! Але ми їм сказали, мовляв, дякуємо за донати, а тепер – за російським кораблем. Слава Україні!", – крізь сміх розказує Настя.

Дівчата-організаторки зазначають, що бувають й періоди затишшя. Наприклад, непродуктивний день – це близько 50 тисяч гривень. А максимальний збір склав – 1,2 мільйона гривень. За місяць часу вони зібрали майже 13 мільйонів гривень.

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