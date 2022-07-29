У Києві мати створювала порнографію за участі 4-річної доньки – Кіберполіція

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 липня 2022

У Києві викрили 24-річну жінку з Житомирщини, яка займалася  збутом дитячої порнографії.

До створення фото і відео  вона залучала власну 4-річну доньку, повідомляє Національна поліція.

"Порнографію вона продавала через канал у месенджері. "Комплект" із 10 фото- та відеофайлів коштував 3000 гривень", – зазначають правоохоронці.

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Вони встановили, що жінка впродовж 2 років виготовляла порнографічні фото і відео за участі маленької дитини.

 Фото: ababaka / Depositphotos

Представники кіберполіції також провели в оселі обшук і вилучили мобільні телефони й банківські картки.

Дівчинку передали під опіку соціальних служб.

На горе-матір відкрили кримінальну справу за статтями про розбещення неповнолітніх та виготовлення й розповсюдження порнографії. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

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