На сайті МОН запрацював онлайн-помічник для абітурієнтів

На сайті Міністерства освіти і науки України 18 липня запрацював чат-бот для абітурієнтів.

Про це повідомили у МОН.

"Вступники можуть отримати відповіді на запитання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти", – резюмували у міністерстві.

Реклама:

Щоб скористатися чат-ботом, необхідно натиснути на кнопку "Поставити запитання", яка знаходиться у правому нижньому куту сайту. Потім абітурієнт може поставити питання консультанту.

Консультації вступникам надають фахівці, розповіли у МОН. Відповідь на запитання можна оперативно отримати у будні дні:

з понеділка по четвер з 9 ранку до 17:00;

у п’ятницю з 9:00 до 16:00.

У МОН уточнили, що у разі налаштувань автоматичого перекладу сторінки з української на будь-яку іншу мову чат також відображатиметься обраною мовою.

Щоб знову перейти на українську мову, необхідно вимкнути автоматичний переклад сторінок в налаштуваннях браузера або змінити відповідні параметри.

Чат-бот для абітурієнтів запрацював у співпраці з Урядовим контактним центром. У МОН підкреслили, що він стане онлайн-помічником у питаннях цьогорічної вступної кампанії 2022 року.

Реклама:

Нагадаємо, в Україні 18 липня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тестування.