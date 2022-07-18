На сайті МОН запрацював онлайн-помічник для абітурієнтів

На сайті Міністерства освіти і науки України 18 липня запрацював чат-бот для абітурієнтів.
Про це повідомили у МОН.
"Вступники можуть отримати відповіді на запитання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти", – резюмували у міністерстві.
Щоб скористатися чат-ботом, необхідно натиснути на кнопку "Поставити запитання", яка знаходиться у правому нижньому куту сайту. Потім абітурієнт може поставити питання консультанту.
|Фото: garagestock/Depositphotos
Консультації вступникам надають фахівці, розповіли у МОН. Відповідь на запитання можна оперативно отримати у будні дні:
- з понеділка по четвер з 9 ранку до 17:00;
- у п’ятницю з 9:00 до 16:00.
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У МОН уточнили, що у разі налаштувань автоматичого перекладу сторінки з української на будь-яку іншу мову чат також відображатиметься обраною мовою.
Щоб знову перейти на українську мову, необхідно вимкнути автоматичний переклад сторінок в налаштуваннях браузера або змінити відповідні параметри.
Чат-бот для абітурієнтів запрацював у співпраці з Урядовим контактним центром. У МОН підкреслили, що він стане онлайн-помічником у питаннях цьогорічної вступної кампанії 2022 року.
Нагадаємо, в Україні 18 липня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тестування.
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